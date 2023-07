Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe: doppietta per Fleming e Sartingen a Estoril

Nel mondo del motorsport, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe ha recentemente tenuto il palcoscenico presso il celebre circuito di Estoril. In questo emozionante teatro portoghese, che ha fatto il suo debutto nell’evento, abbiamo assistito a una serie di gare avvincenti e dei risultati notevoli.

La vittoria nel Trofeo Pirelli è andata a Thomas Fleming di HR Owen – FF Corse, che ha replicato il suo successo della gara precedente. Il suo avversario più vicino, Eliseo Donno, nonostante un distacco minimo in qualifica, non è riuscito a superare Fleming, che ha dimostrato grande abilità e maestria sul circuito di Estoril. Inoltre, Fleming ha conquistato un punto supplementare, registrando il giro più veloce con un tempo di 1:39.149.

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2023 sul circuito di Estoril

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe: il circuito di Estoril è stato il palcoscenico di questo weekend

Per quanto riguarda la Coppa Shell Am, Henrik Kamstrup di Formula Racing ha avuto l’onore di salire per la prima volta sul gradino più alto del podio. Le prestazioni dell’atleta si sono dimostrate eccellenti, portandolo alla vittoria nel Trofeo Pirelli Am.

Passando alla seconda gara del Trofeo Pirelli Am, Franz Engstler di Charles Pozzi GT Racing ha saputo imporsi sulla concorrenza, scalando la vetta e aggiudicandosi la vittoria. Dopo un duello serrato con Hanno Laskowski, Engstler ha conquistato un altro punto per il giro più veloce, concludendo la gara in 1:41.039.

Nel frattempo, nella Coppa Shell, Axel Sartingen, di Lueg Sportivo – Herter Racing, ha dimostrato la sua superiorità conquistando una seconda vittoria a Estoril. La sua partenza dalla pole position e la sua brillante guida lo hanno portato a trionfare sul circuito portoghese.

Le classifiche aggiornate vedono il pilota italiano Eliseo Donno in testa con 123 punti, seguito da Thomas Fleming con 100 punti e Max Mugelli con 81. Nel Trofeo Pirelli Am, Engstler è in vantaggio con 35 punti rispetto al suo più immediato inseguitore, Hanno Laskowski.

Nella classifica della Coppa Shell, Axel Sartingen ha rafforzato la sua posizione di leadership, accumulando un vantaggio di 59 punti sul secondo classificato, Fons Scheltema.

Il prossimo appuntamento con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2023 è previsto a settembre sul circuito di Spa-Francorchamps, dove si svolgerà il sesto round stagionale. Questa sarà l’ultima tappa prima delle Finali Mondiali, che si terranno a fine ottobre al Mugello.