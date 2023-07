DS Penske si porta a casa punti preziosi dall’E-Prix di Roma 2023

L’E-Prix di Roma 2023 di Formula E ha scaldato i motori in un pomeriggio rovente, con la temperatura dell’asfalto che raggiungeva i 60 °C e l’aria circostante i 38 °C. I piloti DS Penske, Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, nonostante un posizionamento poco favorevole dopo le qualifiche, hanno dimostrato tutta la loro grinta per risalire le posizioni.

Vergne, dopo solo due giri, si era fatto strada nella top 10. Tuttavia, un incidente in testa alla gara ha avuto ripercussioni lungo tutto l’ordine di gara. L’ambasciatore di DS Automobiles ha subito danni all’ala anteriore della sua monoposto elettrica a causa di un contatto non causato da lui.

DS Penske: Vergne e Vandoorne conquistano punti preziosi a Roma

La necessità di un cambio al muso della sua DS E-Tense FE23 l’ha costretto ai box, da cui è ripartito in 21ª posizione. Nonostante ciò, JEV ha segnato alcuni giri veloci – incluso il giro più veloce della gara – e ha concluso in 17ª posizione.

La gara di Stoffel Vandoorne all’E-Prix di Roma 2023 è stata invece un esempio di tenacia e abilità. Il campione in carica di Formula E, partito dalla 18ª posizione, ha sfoderato una delle rimonte più spettacolari della gara, terminando alla fine all’ottavo posto.

Questo risultato gli ha permesso di guadagnare punti preziosi e di chiudere positivamente il weekend romano, prima di dirigersi verso la finale del campionato. Grazie a questo risultato, DS Penske mantiene il suo quinto posto provvisorio nella classifica dei team.

Con soli due settimane rimaste prima della conclusione della stagione 9 dell’ABB FIA Formula E World Championship a Londra, il team è più concentrato che mai. Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha sottolineato l’importanza di questa gara, nonostante le difficoltà, come un momento formativo e stimolante per il team, con un occhio già rivolto alla prossima tappa.

Malgrado un weekend difficile, Vandoorne ha espresso soddisfazione per i punti guadagnati e per aver compreso meglio la sua DS E-Tense FE23. Questi insegnamenti saranno fondamentali per la finale del campionato, dove sarà cruciale lavorare sulla qualifica.

La Formula E continua a tenere alta l’attenzione e l’emozione dei fan delle corse elettriche. Nonostante le sfide, DS Automobiles e DS Penske mostrano una costante determinazione nel cercare di ottenere il massimo in ogni gara. Il conto alla rovescia per la finale a Londra è iniziato e siamo pronti a vedere che cosa riserverà l’ultima tappa di questa stagione spettacolare.