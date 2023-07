DS Automobiles è pronta per il doppio appuntamento dell’E-Prix di Roma

La Formula E sta diventando rapidamente uno degli eventi più attesi nel mondo del motorsport, e DS Automobiles è una delle protagoniste chiave. Questo weekend, Roma ospiterà le gare n. 13 e 14 della nona stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship, un evento che promette di essere ricco di emozioni.

La casa automobilistica francese, con il suo pilota Jean-Eric Vergne, è in piena corsa per il titolo mondiale. Vergne, che ha già dimostrato le sue abilità vincendo la prima gara di Roma nel 2021 e classificandosi secondo nel 2022, è pronto per un’altra grande performance. Il team DS Penske, con il campione in carica Stoffel Vandoorne, è altrettanto motivato a conquistare il podio.

DS Automobiles: la Formula E si sposta a Roma questo weekend

Da quando DS Automobiles ha fatto il suo ingresso nella Formula E, ha accumulato un notevole numero di successi. Con 101 gare alle spalle, il team ha conquistato quattro titoli nel campionato, 16 vittorie, 47 podi e 22 pole position. Questi numeri parlano da soli, evidenziando l’impegno e la dedizione del brand di Stellantis nel campo della mobilità elettrica.

L’azienda non è solo un marchio automobilistico, ma un simbolo dell’arte francese del viaggio. Con modelli come DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, DS Automobiles offre una gamma di veicoli di portata globale.

Il marchio francese è all’avanguardia nell’elettrificazione, offrendo versioni elettrificate di tutti i suoi modelli sotto il badge E-Tense. Dal 2024, ogni nuovo modello lanciato da DS Automobiles sarà 100% elettrico.

Le dichiarazioni di Eugenio Franzetti

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha detto che stanno arrivando a casa. Tra solo due settimane si concluderà questa nona stagione, così intensa ed emozionante. Il gap con la zona podio sarà difficile da colmare, ma combatteranno fino alla fine grazie al team DS Penske, intenzionati a non mollare per ottenere il titolo con Jean-Eric Vergne.

Hanno lavorato sodo per prepararsi alle gare in Italia e le aspettative sono alte. I due piloti hanno già vinto a Roma con diverse generazioni di macchine e si sentono a loro agio su questo circuito. Con una DS E-Tense FE23 competitiva e un team che ha familiarità con il percorso, hanno tutto quello che serve per portare a casa un buon risultato.