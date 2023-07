Jeep Avenger elettriche: altre 1.000 unità acquistate dai Vigili del Fuoco

Jeep Avenger elettrica è la prima vettura a zero emissioni della casa americana di Stellantis. Questa auto sembra essere molto apprezzata sia dagli addetti ai lavori che dai clienti. Oggi vi segnaliamo che dopo le oltre 2 mila unità che sono state acquistate dai Vigili del Fuoco, è stato effettuato un nuovo ordine di 1.000 veicoli che fanno parte di una gara Consip vinta dal dipartimento Fleet & Tender di Stellantis che in questa maniera rafforza ulteriormente il suo legame con i vigili del fuoco in Italia.

Jeep Avenger: dopo le oltre 2 mila unità ordinate a marzo, Consip acquista altre mille unità per Vigili del Fuoco

Le Jeep Avenger sono il primo SUV Jeep 100% elettrico, con un motore da 156 CV e un’autonomia di 400 km nel ciclo WLTP. Ricordiamo che tutte le Avenger sono dotate di sistemi Selec-Terrain e Hill Descent Control per affrontare qualsiasi terreno. Le Jeep Avenger saranno usate dai Vigili del Fuoco per il supporto degli interventi operativi sull’intero territorio italiano. Le auto saranno dotate tutte della livrea rossa con scritta bianca tipica del corpo.

Il modello elettrico di Jeep ben si presta alle attività svolte dai vigili per quelle che sono le sue caratteristiche. Ricordiamo infatti che l’auto è dotata di un motore elettrico da 400 Volt di seconda generazione, che eroga 115 kW (corrispondenti a 156 CV) e una coppia massima di 260 Nm. Di una Batteria da 54 kWh, di cui 51 utilizzabili, che assicura un’autonomia di circa 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città. Di ricarica rapida a 100 kW DC, che permette di passare dal 20 all’80% di carica in 24 minuti.

Jeep Avenger inoltre vanta dimensioni compatte che la rendono il veicolo ideale in molte occasionil. Essa vanta una lunghezza di 4,08 metri, una larghezza di 1,79 metri, una altezza di 1,61 metri ed un passo di 2,57 metri. Il SUV compatto inoltre dispone di angoli di attacco, di rampa e di uscita ottimizzati per la guida su terreni impervi: rispettivamente 21°, 21° e 32°.

Jeep Avenger

Infine segnaliamo che il tempo di ricarica della batteria della Jeep Avenger elettrica dipende dalla potenza della fonte di alimentazione e dal livello di carica iniziale. Secondo i dati dichiarati dal costruttore, questi sono i tempi approssimativi per ricaricare completamente la batteria da 54 kWh:

• Ricarica in corrente continua DC a 100 kW: circa 24 minuti per passare dal 20 all’80% della capacità massima della batteria.

• Ricarica in corrente alternata AC a 11 kW: circa 5,5 ore per il pieno di corrente in presenza di una colonnina di ricarica pubblica o una wallbox.

• Ricarica in corrente alternata AC a 7,4 kW: circa 7,3 ore.

• Ricarica in corrente alternata AC a 3,7 kW: circa 14,6 ore

• Ricarica in corrente alternata AC a 2,3 kW: circa 23,5 ore