Jeep Avenger si aggiudica un importante riconoscimento

In un mondo sempre più orientato verso la mobilità elettrica, la nuovissima Jeep Avenger si è imposta come vincitrice dell’Autovista Group Residual Value Award per la categoria delle piccole auto elettriche (Small BEV).

Christof Engelskirchen, economista capo dell’Autovista Group, ha sottolineato che sono molto entusiasti della categoria Small BEV. Nell’ultimo decennio, hanno assistito a un crescente numero di modelli elettrici grandi, pesanti e costosi. Questo avviene in un momento in cui l’adozione di massa è la vera sfida che questa tecnologia deve affrontare.

Jeep Avenger: il nuovo SUV ha primeggiato nella categoria Small BEV

La categoria Small BEV ha esaminato tutti i tipi di carrozzeria nei segmenti A e B, con SUV che competono con le piccole hatchback. La shortlist conteneva 26 vetture, tutte posizionate nelle prime cinque posizioni in almeno uno dei 17 paesi presi in considerazione dagli esperti dell’Autovista Group.

La nuova Avenger ha dimostrato le migliori performance nella sua categoria. Con i suoi 4100 mm di lunghezza, non è affatto piccola per il segmento. Può vantare un’autonomia 395 km nel ciclo combinato WLTP, mettendola al vertice del suo gruppo. È il campione del valore residuo per merito nella categoria Small BEV, ha affermato Engelskirchen.

Eric Laforge, capo di Jeep Enlarged Europe, ha dichiarato che sono onorati di ricevere questo importante premio dall’Autovista Group per la Jeep Avenger poiché sosterrà gli obiettivi di vendita e crescita del marchio americano nel Vecchio Continente. Laforge ha attribuito l’alto valore residuo dell’Avenger alla straordinaria qualità dei BEV e alla sua posizione unica nel segmento B.

Questo modello segna l’ingresso dell’azienda nel mercato dei veicoli elettrici a batteria, proponendo libertà a 360° e tanto spazio all’interno. È molto compatta esternamente, ma incredibilmente spaziosa all’interno, con flessibilità e spazio per persone e bagagli.

Grazie alle sue capacità di ricarica rapida, la batteria può passare dal 20% all’80% in appena 24 minuti. Per coloro che sono sempre in movimento, bastano 3 minuti alla presa per fornire 30 km di autonomia.

Laforge ha proseguito dicendo che il mercato europeo ha bisogni e aspettative differenti dal Nord al Sud e dall’Ovest all’Est. La casa automobilistica americana ritiene che la Jeep Avenger sia la scelta giusta per coloro che cercano un’auto compatta, robusta e alla moda, che offre tecnologia all’avanguardia, spazio e comfort, pur essendo molto divertente da guidare.

Il nuovo SUV elettrico ha spiccato particolarmente in Francia

L’analisi condotta dal Gruppo Autovista ha permesso di identificare i campioni europei del valore residuo. Sono stati esaminati i dati del mercato dell’usato da febbraio ad aprile 2023, equiparando i veicoli in base al loro valore residuo dopo 36 mesi e 60.000 km.

La Jeep Avenger ha ottenuto risultati particolarmente positivi in Francia, raggiungendo una performance del valore residuo indicizzato del 120%, con una media per la categoria Small BEV pari al 100%. Risultati molto vicini sono stati raggiunti in Ungheria, Austria e Belgio, rispettivamente al 119%, 118% e 116%.

Jose Pontes, direttore data di EV-volumes.com, ha affermato che l’Avenger è una delle sorprese più grandi del 2023. Grazie all’uso della piattaforma eCMP, il costruttore è riuscito a creare un EV con un design unico e originale. Nonostante le dimensioni di circa 4 metri, è molto pratico come auto cittadina, senza rinunciare a spazio e praticità.

Phil Curry, editor di Autovista24, ha dichiarato che l’Avenger è senza dubbio un modello molto importante per Jeep. Attira coloro che cercano un BEV compatto, potente e robusto e non un grande veicolo per l’off-road.

All’interno, l’abitacolo beneficia di tanto spazio sia davanti che dietro. Il cruscotto minimalista ospita un display flottante da 10.25 pollici per il sistema di infotainment e diversi pulsanti fisici, mantenendo l’appeal rugged del produttore americano.

Curry ha concluso dicendo che la nuova Jeep Avenger riesce a far breccia nel cuore dei fan del marchio mentre attira nuovi acquirenti. Jeep ha lavorato duramente per posizionare il B-SUV e per far crescere il suo appeal in un mercato in cambiamento e ha avuto successo.