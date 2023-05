Jeep Avenger sarà prodotta a Betim insieme alla nuova Fiat Argo

Introdotto circa sei mesi fa in Europa Jeep Avenger è attualmente il modello Jeep più piccolo. Collocandosi al di sotto della Renegade per dimensioni, questa auto, insignita del premio Car of The year, è la prima Jeep a offrire una versione elettrica al 100% e la prima a non avere alcuna versione a trazione integrale. Inoltre, è la prima del marchio a usare la piattaforma CMP. A proposito di questa auto segnaliamo che il sito Autos Segredos anticipa che la Avenger sarà prodotta in Brasile nello storico stabilimento Fiat di Betim. Ricordiamo che tutte le altre Jeep brasiliane sono realizzate a Pernambuco.

Jeep Avenger sarà prodotta anche in Brasile a Betim insieme alla nuova Fiat Argo dal 2025 o dal 2026

Il suo arrivo avverrà solo a fine 2025 o inizio 2026, con la nuova Fiat Argo, che diventerà un piccolo SUV e verrà realizzato sempre sulla piattaforma CMP. In Europa, Jeep Avenger utilizza un 1.2 da 100 CV e un elettrico da 156 CV, ma in Sud America dovrebbe adottare il 1.0 turbo da 125 CV del Pulse e il futuro ibrido 1.0 regionale che raggiungerà i 150 CV. Nel mese di marzo il gruppo ha avviato le quotazioni con i fornitori per la produzione del SUV compatto presso lo stabilimento del gruppo a Betim (MG). La Jeep Avenger è lunga 4,08 m, larga 1,78 m, alta 1,53 m e ha un passo di 2,56 m. Il suo bagagliaio ha una capacità di 380 litri.

Vedremo dunque quali novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito dello sbarco in Brasile della nuova entry level di Jeep destinata ad avere un ruolo importante nella gamma di auto della casa americana in America Latina. Ricordiamo che attualmente vengono commercializzate anche Jeep Renegade, Jeep Compass e Jeep Commander, leader nei rispettivi segmenti.