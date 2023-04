Il rombo della Nuova Abarth 500e progettata dallo Stellantis Sound Design Studio

Abarth continua a stupire tutto il mondo grazie alla sua Nuova Abarth 500e che tra le altre cose è dotata pure di una esclusiva funzione Sound Generator. Questa funzione rende questo modello unico nel suo segmento. La nuova auto, prima elettrica al 100 per cento per quanto riguarda a gamma della casa automobilistica italiana integra un esclusivo Sound System sviluppato da un team di sound design con la partecipazione del cosiddetto Sound Design Studios.

Nuova Abarth 500e continua ad avere un suono leggendario grazie alla funzione Sound Generator, realizzata da un team e uno studio di Stellantis

Il progetto relativo al sound della nuova Abarth 500e è durato circa due anni e ci sono voluti bem 6 mesi di lavoro continuato prima di arrivare alla conclusione del progetto. In totale sono state oltre 6.000 le ore che sono servite per analizzare e creare il suono perfetto per ogni fase di guida con un team di diverse persone coinvolte nel progetto.

Per ottenere un risultato perfetto e soprattutto che sia vicino a quello che è il rombo del motore originale di Abarth, il suono attuale del motore a benzina della casa dello scorpione è stato registrato durante tutte le diverse fasi dell’esperienza di guida: accelerazione, decelerazione, frenata, curve veloci e molto altro. Sono state inoltre effettuate specifiche calibrazioni sonore per adeguarle alle esigenze di un veicolo elettrico al 100 per cento come la nuova Abarth 500e. Le registrazioni sono state poi analizzate con grande attenzione attraverso strumenti e processi tecnici al fine di ricreare alla perfezione le frequenze distintive di Abarth, che in sostanza rappresentano il suo DNA.

Un aspetto molto importante è stato quello relativo al bilanciamento del Sound Generator per fornire al guidatore la più piacevole esperienza di guida anche a velocità elevate e garantendo un suono realistico. Infatti, l’intensità del Sound Generator System è direttamente proporzionale alla velocità di guida della vettura, e il suono viene a tutti gli effetti elaborato diversamente attraverso l’altoparlante posteriore esterno.

La nuova Abarth 500e anche grazie al suo sound generator è una vettura che è in grado di offrire il meglio dell’esperienza che i clienti di Abarth possono vivere con una vettura della casa automobilistica dello Scorpione. Inoltre grazie a questo rombo realizzato appositamente l’auto non ha nulla da invidiare alle auto a combustione del marchio italiano nemmeno per quanto concerne l’aspetto del suono che in un’auto di questo tipo rappresenta indubbiamente qualcosa di molto importante.