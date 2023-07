Maserati omaggia il suo iconico V8 al Goodwood Festival of Speed

Il Goodwood Festival of Speed 2023 riserverà un palcoscenico di prestigio per l’omaggio di Maserati alla sua gloriosa storia di gran turismo con motore V8. Con oltre 100.000 esemplari venduti dal 1959, anno di lancio della 5000 GT, il Tridente ha deciso di celebrare in grande stile l’ultimo capitolo di questa saga. E quale migliore occasione se non il debutto mondiale di due nuove vetture, la Ghibli 334 Ultima e il Levante V8 Ultima?

I due modelli, destinati a diventare dei veri e propri pezzi da collezione, rappresentano l’ultimo saluto al leggendario motore V8 biturbo da 580 CV. La Maserati Ghibli 334 Ultima, in particolare, si distingue come la berlina con motore a combustione interna più veloce al mondo, un titolo che parla da solo.

Maserati MC20 Cielo

Maserati: il Tridente parteciperà al Festival of Speed di Goodwood

Nell’area dedicata allo storico marchio modenese, i visitatori del FoS 2023 avranno l’opportunità di ammirare la GranTurismo One Off Prisma, un modello che incarna perfettamente l’evoluzione del brand di Stellantis, unendo il glorioso passato alla visione futuristica.

Accanto a lei ci sarà la GranTurismo Folgore, la prima auto completamente elettrica di Maserati, che offre un assaggio del futuro dell’azienda. La coupé gran turismo a quattro posti è dotata della tecnologia a 800V e promette un’autonomia massima di 450 km e la possibilità di recuperare 100 km in soli 5 minuti di ricarica, unendo prestazioni e sostenibilità.

Ci saranno anche Grecale Folgore e MC20 Cielo

Il Goodwood Festival of Speed 2023 vedrà anche la presenza del Grecale Folgore, il secondo modello completamente elettrico di Maserati e primo SUV di lusso di medie dimensioni sul mercato. L’EV offre un’autonomia di 500 km grazie alla sua batteria da 105 kWh.

Infine, la MC20 Cielo farà ritorno al festival dopo il suo debutto avvenuto durante l’edizione dello scorso anno. Questa vettura, con il suo design accattivante e il motore V6 Nettuno da 630 CV, sicuramente lascerà il segno durante l’evento.