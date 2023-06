Maserati MC20 GT2: il rombo del motore Nettuno fa paura!

Maserati ha pubblicato un breve video che anticipa il sound del motore Nettuno, il V6 biturbo da 3.0 litri che equipaggerà la versione da competizione della sua supercar MC20. Si tratta di un propulsore derivato da quello stradale, ma con alcune modifiche per adattarlo alle esigenze delle gare. Il motore Nettuno è una delle novità più importanti della MC20, in quanto si tratta del primo motore interamente sviluppato e prodotto da Maserati dopo 20 anni. Si tratta di un sei cilindri a V di 90 gradi, con una cilindrata di 3.0 litri, dotato di due turbocompressori a gas di scarico e di un sistema di accensione pre-camera, che consente di aumentare la potenza e ridurre le emissioni.

Maserati MC20 GT2: la casa del Tridente fa ascoltare il suono del motore

Nella versione stradale, il motore Nettuno eroga 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia, consentendo alla MC20 di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 325 km/h. Nella versione da competizione, denominata MC20 GT2, il motore sarà depotenziato a circa 550 CV, per rispettare i regolamenti delle categorie GT2 e GT3. Il video pubblicato da Maserati mostra il motore Nettuno montato su un banco prova, mentre viene sottoposto a diversi test. Il sound che ne risulta è roco e potente, con una nota metallica tipica dei motori sovralimentati. Il video si conclude con la scritta “coming soon”, lasciando intendere che la presentazione della MC20 GT2 è imminente.

La Maserati MC20 GT2 sarà la prima vettura da corsa della casa del Tridente dopo la GranTurismo MC GT4, che ha partecipato a diverse competizioni tra il 2009 e il 2019. La MC20 GT2 dovrebbe debuttare nel 2022, in occasione del centenario della prima vittoria di Maserati alla Targa Florio.

Ricordiamo che Maserati MC20 è una super sportiva a due posti e motore centrale posteriore prodotta dalla casa automobilistica italiana Maserati dal 2020. Si tratta della prima vettura di questo tipo realizzata da Maserati dopo la MC12 del 2004, che era basata sulla Ferrari Enzo.

La MC20 è stata presentata il 9 settembre 2020 a Modena, dopo essere stata posticipata a causa della pandemia di COVID-19. Il nome è un acronimo di Maserati Corse 2020 e celebra il ritorno del marchio del Tridente alle competizioni. La vettura è stata progettata dal Centro Stile Maserati di Torino, sotto la supervisione di Klaus Busse, e sviluppata dal Maserati Innovation Lab. La produzione avviene nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena, dove sono state apportate delle modifiche per poter assemblare la nuova auto.

La MC20 si caratterizza per il suo design elegante e aerodinamico, con linee pulite e fluide che richiamano la tradizione sportiva di Maserati. La carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio, così come il telaio, che è stato progettato insieme alla Dallara. Le portiere sono ad ali di farfalla e si aprono verso l’alto, facilitando l’accesso all’abitacolo. Quest’ultimo è minimalista e funzionale, con un cruscotto digitale da 10 pollici, un sistema di infotainment da 10,25 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto, e un volante a tre razze con i comandi per le modalità di guida.

Il cuore della MC20 è il motore Nettuno, un V6 biturbo da 3 litri con bancate a 90 gradi e lubrificazione a carter secco. Si tratta del primo motore interamente sviluppato e prodotto da Maserati dopo 20 anni. Il motore adotta un sistema di accensione con precamera derivato dalla Formula 1 e una doppia iniezione diretta e indiretta di carburante. Il risultato è una potenza di 630 CV a 7500 giri/min e una coppia di 730 Nm tra 3000 e 5500 giri/min. Il motore è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti e a una trazione posteriore con differenziale autobloccante meccanico o elettronico.

Le prestazioni della MC20 sono da vera supercar: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,9 secondi, quello da 0 a 200 km/h in 8,8 secondi, mentre la velocità massima è di 325 km/h. La vettura dispone di cinque modalità di guida: Wet, GT, Sport, Corsa e ESC Off. La MC20 ha anche una versione spider con tetto rigido retrattile, presentata nel novembre 2020. Maserati ha annunciato anche una versione da competizione della MC20, denominata GT2, che parteciperà alle gare delle categorie GT2 e GT3 a partire dal 2022. Il motore sarà depotenziato a circa 550 CV per rispettare i regolamenti tecnici. La MC20 GT2 sarà la prima vettura da corsa di Maserati dopo la GranTurismo MC GT4.