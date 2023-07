Stellantis nei primi sei mesi del 2023 è leader assoluto in Portogallo

Dopo l’ottima performance di giugno, in cui praticamente un’auto su tre venduta in Portogallo proveniva dai marchi (quota di mercato del 31,1% e aumento delle vendite del 69% rispetto allo stesso mese), Stellantis ha chiuso la prima metà del 2023 con una leadership consolidata su più fronti del mercato automobilistico portoghese. Nel primo semestre, Stellantis ha guidato il mercato totale dei veicoli passeggeri (PV) e dei veicoli commerciali leggeri (LCV), con 34.655 veicoli venduti dai marchi che vende in Portogallo (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot), portando la quota di mercato al 28,0%. (Dati ACAP).

Inoltre, Stellantis è l’unico gruppo automobilistico a collocare quest’anno tre dei suoi marchi tra i dieci best seller in Portogallo, con Peugeot al primo posto in classifica, Citroën che sale al sesto posto e Opel al nono posto. Il gruppo automobilistico è stata anche leader nel mercato dei veicoli passeggeri, con 27.483 veicoli venduti nel primo semestre, pari a una quota del 25,0%, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto a quanto ottenuto fino a maggio. Nel mercato del Light Commercial, l’imponente leadership di Stellantis si è tradotta in 7.172 veicoli in questo periodo, pari al 52,3% del mercato.

Stellantis continua ad accelerare le sue dinamiche per fornire mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti, espandendo fortemente l’offerta elettrificata dei suoi marchi in Portogallo. Il Gruppo ha guidato i tre fronti del mercato nazionale dei veicoli LEV elettrificati (100% elettrici + ibridi plug-in ) nel primo semestre. Nel mercato LEV totale (VP+VCL), i marchi Stellantis hanno venduto 6.423 unità, che equivalgono alla leadership con una quota del 21,1%.

Stellantis ha anche guidato il mercato Passenger LEV (PV) consegnando 5.648 veicoli elettrificati, corrispondenti al 19,3% del mercato. Allo stesso modo, Stellantis è leader indiscusso del mercato dei Veicoli Commerciali Leggeri 100% elettrici , con 775 unità vendute e una quota che non smette di crescere, raggiungendo il 67,5% del mercato nella prima metà dell’anno. Un successo che riproduce l’affidabilità e l’adattabilità dei modelli a marchio Stellantis alle esigenze di elettrificazione di aziende, professionisti e privati.

Da segnalare, inoltre, che Citroën guida il mercato dei Quadricicli con l’Ami, con 226 unità vendute e una quota del 31,5% nei primi sei mesi dell’anno. A giugno sono state consegnate altre 48 unità, pari al 42,9% del mercato ATV. Questi risultati rappresentano un altro passo nell’esecuzione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, con l’obiettivo di diventare il leader indiscusso dell’elettrificazione in Portogallo e nel mondo.