Ferrari KC23: ecco la splendida one-off del cavallino rampante

E’ stata svelata nelle scorse ore la Ferrari KC23, l’ultimo capolavoro della serie Ferrari One-Off. Come ultimo capolavoro di Ferrari Special Projects (Progetti speciali), la Ferrari KC23 è stata commissionata da un grande collezionista. Si dice che sia un proprietario di Ferrari a Taiwan. Questa super car del cavallino rampante può essere considerata il secondo modello unico in Cina. La nuova vettura è una rivisitazione della Ferrari 488 GT3 Evo 2020. Con soluzioni aerodinamiche rivoluzionarie come le prese d’aria elettriche e lo spoiler posteriore, sprigiona una straordinaria passione durante la guida.

Rivelata la nuova Ferrari KC23

La Ferrari KC23 è stata realizzata dal Centro Stile Ferrari guidato da Flavio Manzoni su piattaforma Ferrari 488 GT3 Evo 2020, di cui ha ereditato layout e motore. La Ferrari 488 GT3 gareggia sui circuiti più importanti dal 2016 e finora ha conquistato più di 530 vittorie e più di 119 titoli iridati nelle gare di durata più prestigiose del mondo.

Ferrari KC23 è stata costruita appositamente per la pista, con un motore, un telaio e una configurazione delle sospensioni per prestazioni estreme. Il tocco finale della nuova vettura risiede nei suoi due diversi temperamenti. La forma statica di questa nuova Ferrari è semplice e fluida, piena di curve. Quando sfreccia in pista, la nuova vettura offre prestazioni grazie alla presa d’aria ad apertura automatica e lo straordinario alettone posteriore.

Fin dall’inizio del nuovo programma auto, il Centro Stile Ferrari si è impegnato a creare un rivoluzionario modello One-Off basato sulle esigenze dei clienti e completamente libero da vincoli di omologazione. Per raggiungere questo obiettivo estremamente difficile, il Centro Stile Ferrari ha realizzato un nuovo design delle linee della carrozzeria, delle superfici vetrate e dei gruppi ottici della vettura da corsa Ferrari 488 GT3 Evo 2020.

Di conseguenza, la nuova auto sembra essere scolpita da un intero pezzo di metallo. Il design della carrozzeria incorpora anche in modo intelligente diversi componenti funzionali. Il design della presa d’aria laterale è particolarmente degno di nota. Questa si avvia automaticamente quando viene avviato il motore V8. Questo design unico conferisce alla Ferrari KC23 un aspetto dinamico e la nuova vettura presenterà forme visive completamente diverse al variare degli scenari di utilizzo. Allo stesso tempo, la coda adotta un design rimovibile per evidenziare il profilo pulito e ordinato della nuova vettura in scenari di guida fuori pista.

In termini di carico aerodinamico e raffreddamento, i progettisti hanno prestato grande attenzione affinché la Ferrari KC23 raggiungesse le stesse prestazioni della Ferrari 488 GT3 EVO 2020 da corsa, nonostante le sagome molto diverse delle due vetture. I pannelli della carrozzeria impostano una traiettoria specifica e si aprono automaticamente all’avvio del motore. La griglia aperta dietro le ruote anteriori aumenterà il carico aerodinamico della parte anteriore della vettura per bilanciare le prestazioni aerodinamiche della nuova vettura. Un pannello nella parte posteriore dirige la giusta quantità d’aria all’intercooler, ai componenti ausiliari e al motore.

Inoltre, anche la superficie vetrata della Ferrari KC23 segue in pieno il concept progettuale della supercar, fondendosi perfettamente con la carrozzeria senza alcuna traccia di montanti, cornici o fasce di tenuta, creando l’effetto visivo di una cupola dalle notevoli caratteristiche aerodinamiche. La decorazione in metallo sulla superficie del vetro è uniformemente collegata per ottenere il più possibile l’unità della forma.

Un altro tratto distintivo della Ferrari KC23 è la livrea Gold Mercury. Questa è una vernice in alluminio a quattro strati appositamente sviluppata, il metallo liquido nella vernice fa risplendere la carrozzeria al sole e il colore stesso sembra cambiare a seconda del tipo e dell’angolo di luce. L’abitacolo della nuova vettura adotta un concetto di design semplificato, che è abbastanza simile alla forma degli interni dell’auto da corsa Ferrari 488 GT3 Evo 2020. Sono diversi solo i pannelli delle porte e le finiture del cruscotto sul lato del sedile del passeggero. Inoltre, gli esclusivi sedili della Ferrari KC23 sono realizzati in tessuto Alcantara e presentano il logo del processo di saldatura elettrica, che riprende lo stile esterno.

La nuova vettura è inoltre dotata di una videocamera per garantire la visibilità posteriore. Allo stesso tempo, dopo aver eliminato il tradizionale specchietto retrovisore, le linee delle ali laterali della carrozzeria sono più concise e morbide, il che contribuisce a migliorare le prestazioni aerodinamiche del veicolo. La Ferrari KC23 offre due serie di ruote appositamente progettate: le ruote da 18 pollici aiuteranno la nuova vettura a brillare sulle piste più importanti del mondo; l’altra è una combinazione di ruote anteriori da 21 pollici e ruote posteriori da 22 pollici. Dopo tre anni di costruzione, questi modelli su misura sono adattati alle esigenze specifiche di ogni cliente e rappresentano l’apice della filosofia di personalizzazione Ferrari. La vettura della casa di Maranello farà il suo debutto pubblico al prestigioso Goodwood Festival of Speed, il prestigioso evento motoristico britannico, dal 13 al 16 luglio. La nuova vettura sarà esposta al Museo Ferrari di Maranello dall’ 1 agosto al 2 ottobre.