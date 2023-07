Ferrari 488 GT3 vince la gara endurance al Mugello con Fisichella-Mosca

Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca hanno portato a casa la vittoria nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance presso l’Autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). La loro Ferrari 488 GT3 ha dominato la gara, battendo la BMW M4 del trio Guerra-Tamburini-Tavano.

La gara non è stata priva di colpi di scena. Mosca e Raul Guzman hanno inizialmente guidato la gara, con la Ferrari che non sembrava riuscire a staccare la Lamborghini. Tuttavia, un incidente tra Guzman e Luciano Linossi ha cambiato le sorti della gara.

Ferrari 488 GT3: Fisichella e Mosca hanno portato al traguardo la vettura da corsa

Durante una fase di doppiaggio, Guzman si è toccato con il compagno Linossi ed è finito nella ghiaia. Questo ha portato all’ingresso della safety car e al posticipo del cambio pilota. Mosca, non avendo notato la comunicazione, è rientrato in pit lane senza poter cedere il volante a Fisichella. Nonostante ciò, è riuscito a tornare in pista in quinta posizione.

Dopo un breve periodo, le due BMW davanti a Mosca si sono toccate, aprendo la strada al pilota bresciano. Una volta effettuato il cambio pilota, Fisichella ha rapidamente riconquistato la testa della corsa.

Al secondo pit stop obbligatorio, Mosca è tornato alla guida per disputare l’ultima parte di gara. La sua Ferrari 488 GT3 è uscita dai box in seconda posizione, ma è tornata in testa a nove giri dalla fine.

A fine gara, Fisichella ha detto che questo risultato se lo sono portati a casa anche se si sono un po’ complicati la vita da soli con qualche errore che fatto. Alla fine, avevano un buon passo, Tommaso Mosca anche oggi ha fatto un ottimo lavoro. Hanno ottenuto la loro seconda vittoria consecutiva e adesso pensano alla gara di Monza.

Il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2023 adesso si prende adesso una pausa e tornerà a gareggiare sul circuito brianzolo il 17 settembre.