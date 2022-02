Ferrari 488 GT3 Evo: Kessel Racing conquista una doppia vittoria a Yas Marina

La Gara 3 dell’Asian Le Mans Series disputata sul Circuito di Yas Marina (Abu Dhabi) ha visto la vittoria della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Kessel Racing, dominante nella categoria Pro-Am con Robert Ziemian, Francesco Zollo e Axcil Jefferies. La Ferrari n°17 di AF Corse, invece, ha conquistato il terzo podio consecutivo nella classe Pro.

La gara ha offerto molti più colpi di scena rispetto alle ultime due uscite a Dubai, con due Full Course Yellows, due safety car e una lunga neutralizzazione della bandiera rossa a metà gara. Le prestazioni della Ferrari non sono state all’altezza delle mete raggiunte la scorsa settimana, in parte a causa del Balance of Performance.

Ferrari 488 GT3 Evo: doppia vittoria conquistata sul circuito di Yas Marina da Kessel Racing

Nonostante ciò, le auto di Maranello si sono assicurate un podio e una vittoria rispettivamente nelle classi Pro e Pro-Am. La terza posizione della 488 GT3 Evo 2020 n°17 di AF Corse è arrivata al termine di una gara in cui varie penalità hanno impedito all’equipaggio di Conrad Grunewald, Louis Prette e Vincent Abril di sfidare la Herbert Motorsport Porsche e la Inception Racing McLaren che l’hanno battuta.

Terzo podio consecutivo invece per AF Corse a APM Monaco Ferrari. I compagni di squadra Alessandro Pier Guidi, Victor Gomez e Francesco Piovanetti, con la vettura n°51, hanno completato la 4 Ore in 16ª posizione.

Al contrario, il settimo posto della Rinaldi Racing Ferrari è stato un duro colpo per le possibilità di conquistare il titolo da parte di Davide Rigon, David Perel e Rino Mastronardi. Il trio ha bisogno di una vittoria unita a una prestazione sotto la media per Iribe-Barnicoat-Millroy, gli attuali leader in classifica, per essere incoronati campioni e assicurarsi un passaggio per la 24 Ore di Le Mans. Il trio della scuderia tedesca è stato sfortunato quando il vantaggio accumulato in gara è stato annullato dalla safety car prima della bandiera rossa.

Michael Broniszewski, David Fumanelli e Mikkel Jensen, assenti da Dubai, hanno messo a segno un’ottima prestazione che ha permesso alla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Kessel Racing di prendersi il 10º posto dopo aver lottato nelle posizioni di testa in varie fasi della gara.

C’è stato motivo di festeggiare ai box del team svizzero quando Robert Ziemian, Francesco Zollo e Axcil Jefferies hanno conquistato la vittoria nella classe Am dopo due secondi posti nelle gare di Dubai. Questo risultato chiude il gap con il leader del campionato.

La 4 Ore di Yas Marina, ultimo atto dell’Asian Le Mans Series, si è conclusa con la seconda vittoria consecutiva di Kessel Racing nella classe Pro-Am.