Ferrari 812 Competizione vs F12 TDF: testa a testa stellare | Video

Le Ferrari sono le auto che alimentano di più i sogni degli appassionati, in ogni angolo del mondo. Il “cavallino rampante” ha sempre rappresentato l’apice dell’eccellenza creativa e dell’ingegno italiano: un’icona di prestigio e potenza. Due modelli che incarnano appieno la preziosa eredità aziendale sono le Ferrari 812 Competizione ed F12tdf. Queste vetture si pongono come gioielli di fascia alta nella collezione del marchio di Maranello.

In un paio di video pubblicati su YouTube da Vehicle Virgins i due modelli sono stati messi uno di fronte all’altro, per evidenziarne le rispettive caratteristiche. Il fatto che siano nella stessa tinta rende il confronto ancora più interessante, consentendo di cogliere meglio le differenze sul piano visivo, anche se l’analisi del filmato si spinge ben oltre il fatto estetico. Entrambe le protagoniste appartengono alla RM Collection, composta da vetture esclusive e straordinarie: quanto basta a rendere epica la raccolta. Le Ferrari 812 Competizione ed F12tdf sono due perle del gruppo.

Ferrari 812 Competizione

Questa “belva” stradale si offre agli sguardi con un look racing. Potente e sofisticata, ospita sotto il cofano anteriore un V12 aspirato da 6.5 litri, in grado di sprigionare la bellezza di 830 cavalli, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi. La velocità massima si spinge oltre quota 340 km/h. Numeri da brivido, per emozioni speciali.

Qui siamo al cospetto di una grande prova di bravura, frutto del miglior heritage e del know-how della casa di Maranello. Questa supercar porta ad un livello più alto i contenuti, già stellari, della 812 Superfast. I tecnici, in fase di progettazione, hanno dato molta importanza alla veste aerodinamica, per conseguire grandi livelli di deportanza. Ne deriva un look forte e ad alto indice di funzionalità, che cattura gli sguardi come una calamita. Incredibile il sound del 12 cilindri celato sotto il cofano anteriore. Straordinari i tempi ottenuti in pista. A Fiorano, la Ferrari 812 Competizione completa un giro in 1’20”: la SF90 Stradale, coi suoi 1000 cavalli ibridi, non è poi così lontana.

L’esperienza di guida è talmente alta e raffinata da sembrare oltre i limiti del possibile. Questa vettura è stata affinata in modo certosino per ottenere il massimo rendimento aerodinamico, grazie a spoiler, prese d’aria e deflettori che lavorano insieme per generare una downforce fuori dal comune. L’attenzione ai dettagli e l’impegno per l’innovazione tecnologica sono evidenti in ogni aspetto della tela compositiva.

Ferrari F12tdf

L’approccio seguito è simile a quello della 812 Competizione, ma ha preso forma con qualche anno di anticipo. Sin dal primo impatto la Ferrari F12tdf solleva il velo dell’ammirazione di appassionati e critici. Ispirata alla leggendaria vettura da cui mutua le 3 lettere finali della sigla, rappresenta un tributo alla gloriosa storia del “cavallino rampante”. Il suo motore V12 aspirato da 6.3 litri eroga una potenza massima di 780 cavalli, consentendo alla bellissima supercar emiliana di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.9 secondi, con una spinta sempre vigorosa fino alla punta velocistica di oltre 340 km/h.

Questo cuore aspirato, da cui sgorgano melodie stellari, è un capolavoro, da tenere molto stretto nell’epoca vocata legislativamente alla auto elettriche, più asettiche sul piano emotivo. L’energia si esprime in modo vibrante ed ha per sottofondo sonorità uniche e irripetibili, che solo dalle parti di Maranello sanno comporre. La F12tdf offre un’esperienza di guida coinvolgente, grazie al suo cambio elettroattuato a doppia frizione e ai suoi controlli elettronici avanzati, che assicurano un’aderenza senza precedenti. Dicevamo delle performance al top, testimoniate dal tempo sul giro a Fiorano, completato in 1’21”: un missile, anche col metro odierno.

Incredibile la freschezza del suo look, a diversi anni dalla presentazione del modello. Del resto, stiamo parlando di un’instant classic, entrata a pieno titolo nell’antologia del marchio. La Ferrari F12tdf è molto generosa e regala un coinvolgimento emotivo al top, non eroso dal tempo. Il modello trasuda potenza da ogni centimetro quadrato di carrozzeria, grazie alle alchimie stilistiche muscolose ma al tempo stesso eleganti. La mia vista preferita è quella frontale, dove l’aggressività si miscela al meglio con l’eleganza.

Conclusioni

Entrambe le vetture presentano uno stile audace e distintivo, con linee aggressive che conferiscono una presenza unica sulla strada. In termini di prestazioni, la 812 Competizione ha sicuramente un vantaggio grazie alla sua potenza superiore e alla sua aerodinamica migliorata. Tuttavia, la F12tdf non è da sottovalutare, con la sua eccezionale grinta e l’eredità storica che la accompagna. Entrambe le vetture offrono un’esperienza di guida coinvolgente e adrenalinica, anche se la Competizione spinge i limiti ancora più in là.

Queste serie limitate del “cavallino rampante” condividono la passione per l’innovazione tecnica e l’eccellenza ingegneristica, ma ognuna ha il suo carattere distintivo. La F12tdf celebra la storia del marchio con contenuti di grande freschezza tecnologica, mentre la 812 Competizione guarda al futuro, portando l’esperienza di guida verso nuove vette. Sia che siate affascinati dalla tradizione o dalla ricerca di prestazioni straordinarie, queste due vetture incanteranno i vostri occhi e faranno battere il vostro cuore.