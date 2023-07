Citroën estende i programmi MyAmi Superfan e ë-Lovers

Nel panorama automobilistico attuale, la transizione verso la mobilità elettrica è diventata una priorità. Citroën, storico marchio automobilistico francese, non solo ha abbracciato questa transizione, ma ha anche deciso di guidarla, offrendo una gamma di veicoli 100% elettrici e lanciando iniziative innovative per coinvolgere i propri clienti.

Il 2023 ha visto la continuazione di due programmi di successo lanciati dal brand di Stellantis: MyAmi Superfan e ë-Lovers. Queste iniziative sono dedicate a coloro che sono interessati alla mobilità elettrica e desiderano ottenere informazioni e testimonianze sui suoi benefici direttamente da chi già viaggia a zero emissioni quotidianamente.

Programma Citroën ë-Lovers

Citroën: MyAmi Superfan e ë-Lovers proseguono anche nel 2023

Gli Ambassador dell’azienda, proprietari di veicoli full electric del marchio, sono disponibili a condividere la propria esperienza, dissipando incertezze su questa tecnologia sostenibile. Nel 2022, il programma MyAmi superfan ha registrato più di 2000 test drive e oltre 300 vendite della Citroën Ami.

Citroën ha riconosciuto che le persone spesso hanno bisogno di essere rassicurate prima di fare un acquisto, soprattutto quando si tratta di nuovi veicoli 100% elettrici. Per questo motivo, il marchio ha innovato creando un nuovo canale di distribuzione che offre ai suoi clienti entusiasti della loro vettura 100% elettrica la possibilità di mostrare e far provare il proprio veicolo a chi è interessato e vuole saperne di più.

Per diventare un Ambassador, è necessario essere proprietari della Ami o di una vettura full electric di Citroën e voler condividere la propria esperienza di guida con tutte quelle persone interessate a conoscere meglio il veicolo a zero emissioni prima di acquistarlo. I potenziali clienti possono ricevere informazioni direttamente da un Ambassador, in modo amichevole e trasparente, fissando con lui un appuntamento online oppure fisico.

Il brand ha collaborato con la start-up Demooz

Il costruttore francese ha creato una piattaforma digitale per i programmi My Ami Superfan e Citroën ë-Lovers in collaborazione con la start-up Demooz, specializzata in test drive prima dell’acquisto. Questa piattaforma consente ai potenziali clienti di geolocalizzare un Ambassador nelle vicinanze e fissare un appuntamento per un test drive.

MyAmi superfan offre un nuovo modo per scoprire il quadriciclo leggero elettrico, basato sulla testimonianza diretta e concreta fornita da quei clienti che già usano la Ami quotidianamente. Solo lo scorso anno, il programma ha registrato più di 2000 test drive e oltre 300 vendite, confermando l’efficacia di un progetto nato per rispondere alle esigenze dei clienti.

Gli Ambasciatori di Citroën non solo hanno l’opportunità di condividere la loro passione per la mobilità elettrica, ma possono anche ricevere vantaggi economici. Per ogni test drive realizzato o vendita conclusa, gli ambasciatori ricevono buoni regalo spendibili su una piattaforma dedicata. Inoltre, vengono coinvolti in diverse esperienze sul territorio nazionale organizzate da Citroën.

Il programma ë-Lovers si estende a tutti gli EV dell’azienda

Dopo il successo del programma Ami Superfan, la casa francese ha lanciato il programma ë-Lovers, inizialmente riservato ai clienti della Citroën e-C4. Quest’anno, il marchio francese ha deciso di estendere l’iniziativa a tutti i possessori di veicoli full electric, dimostrando il suo impegno a rendere la transizione alla mobilità elettrica un’esperienza coinvolgente e rilassante.

La casa francese è fortemente impegnata a facilitare la transizione alla mobilità elettrica, offrendo non solo veicoli elettrici di alta qualità, ma anche creando un ambiente in cui i clienti possono condividere le loro esperienze e incoraggiare altri a fare il salto.