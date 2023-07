Stellantis consolida la propria leadership di mercato in Sudamerica

Nel corso del mese di giugno, Stellantis ha dato il via a un’impressionante accelerata che ha consolidato la sua leadership in Brasile, Argentina, Cile e in generale in Sudamerica nel primo semestre dell’anno.

Da gennaio a giugno, il gruppo automobilistico italo-francese ha venduto 411.000 veicoli, conquistando una quota di mercato del 24,8% nel mercato sudamericano, un aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Stellantis: 411.000 veicoli venduti nel primo semestre del 2023

Fiat ha concluso il semestre come il marchio più venduto in Sud America, con 244.000 veicoli venduti e una quota del 14,1% sul totale delle vendite. Il brand ha guadagnato lo 0,8% di quota di mercato rispetto allo stesso periodo del 2022. Il Fiat Strada si è confermato il modello più venduto in tutta l’America del Sud, con oltre 53.000 unità vendute.

Fra i 10 marchi più venduti nel mercato sudamericano, tre appartengono a Stellantis: oltre alla leader Fiat, spiccano Jeep con 72.000 esemplari venduti e Peugeot con 53.200 unità. Tra i 10 modelli più venduti nel semestre in Sudamerica troviamo Fiat Cronos in quarta posizione e Peugeot 208 in nona posizione, che fanno compagnia al leader Strada.

Le vendite in Brasile

In Brasile, Stellantis ha aumentato le vendite a giugno, registrando 59.200 unità vendute e una quota di mercato del 32,9% nel mese. Con questo risultato, il colosso dell’automotive ha consolidato la sua leadership di mercato nel primo semestre dell’anno, con 303.000 veicoli immatricolati e una quota del 32,4% sul totale delle vendite. Fiat ha guidato il mercato nazionale, immatricolando circa 207.000 esemplari e rappresentato il 22,1% delle vendite totali nel mercato brasiliano.

Giugno è stato un mese storico per Fiat. La storica casa automobilistica torinese è cresciuta più di tutte sul mercato, raggiungendo un record di quota di mercato per l’anno, con il 23,6%. Fiat ha anche registrato un record di vendite mensili nel 2023 grazie a Mobi, Argo, Cronos, Pulse e Fiorino. Le vendite dell’azienda sono aumentate del 23,1% rispetto a maggio, quasi tre volte più rispetto al mercato generale.

Jeep ha mantenuto la leadership nel segmento SUV nel primo semestre del 2023 con 63.405 esemplari venduti fino alla fine di giugno e il 18,4% di quota tra i SUV nei primi sei mesi dell’anno.

Citroën e Peugeot hanno superato la soglia delle 14.000 unità immatricolate ciascuna nel semestre mentre Ram ha totalizzato 4600 veicoli venduti.

Le vendite in Argentina e Cile

In Argentina, Stellantis ha concluso il primo semestre celebrando la leadership di mercato e il record di produzione negli stabilimenti di Ferreyra e El Palomar nel mese di giugno.

In Cile, il gruppo italo-francese ha confermato la sua leadership nel mercato con 19.226 unità vendute nel semestre e il 12,08% di quota di mercato.

Riassumendo, Stellantis ha dimostrato di essere un vero leader nell’industria automobilistica sudamericana, con un’eccellente performance di vendite che ha consolidato la sua posizione nel mercato. Questi risultati dimostrano il continuo impegno dell’azienda verso l’innovazione e la qualità, aspetti che i consumatori hanno chiaramente riconosciuto.