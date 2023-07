Citroën C4 Cactus 2024: il popolare SUV si aggiorna con diverse novità

Il Citroën C4 Cactus 2024 appena svelato si presenta al mondo con un design rinnovato, ricco di comfort e sempre più al passo con le esigenze dei suoi clienti. Unico nel suo genere, coniuga perfettamente accessibilità e performance.

Presto sarà disponibile nelle concessionarie Citroën in Brasile, pronto a sorprendere con un ventaglio di novità che mantengono intatte le virtù che lo hanno reso un punto di riferimento nel segmento dei SUV.

Citroën C4 Cactus 2024 interni

Citroën C4 Cactus 2024: il brand francese aggiorna il suo SUV per il mercato brasiliano

Il design si evolve verso forme sempre più moderne, enfatizzato dai nuovi cerchi da 16” e 17”. L’attenzione al dettaglio si evidenzia nei dettagli in Orange Pearl, che circondano i fari antinebbia e gli Airbumps laterali, completando gli adesivi sul montante C con nuovi motivi grafici. Lo stesso tono si ritrova anche nei loghi che identificano il modello e la versione sul portellone posteriore.

All’interno, l’elenco delle novità è ancor più lungo. In particolare, troviamo dei sedili con nuovi tessuti. Al centro della plancia del C4 Cactus 2024 troviamo il sistema di infotainment Citroën Connect con display touch da 10 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Concentra tutte le principali funzioni di comfort, intrattenimento e sicurezza del nuovo modello in un’interfaccia ampia e intuitiva, che ha già conquistato il cuore dei consumatori.

Il nuovo C4 Cactus è dotato di tre nuove porte USB: una sotto lo schermo centrale, una davanti al nuovo portaoggetti tra i sedili anteriori e una rivolta verso la seconda fila di sedili. Quest’ultima è accanto a un pratico organizzatore di cavi, pensato per evitare inciampi nei cavi mentre i telefoni dei passeggeri posteriori sono in carica.

Per il massimo comfort, il portaoggetti tra i sedili anteriori è stato ingrandito e ora è dotato di una copertura regolabile per adattarsi a qualsiasi statura o posizione dei passeggeri. Oltre alle nuove porte USB, il nuovo SUV può ora essere dotato di un innovativo caricatore wireless per smartphone compatibili.

La casa automobilistica francese ha sempre avuto a cuore il comfort. Per questo motivo, il C4 Cactus 2024 offre di serie in tutte le versioni il climatizzatore automatico e il sistema Keyless per l’apertura delle portiere e l’avviamento del motore. Gli interni sono impreziositi da nuovi rivestimenti in Piano Black e maniglie in tonalità Chrome Satin.

C’è anche la versione con motore THP da 173 CV

Il nuovo model year del C4 Cactus continua a offrire una vasta scelta, posizionandosi come uno dei SUV con cambio automatico più accessibili sul mercato. Non si può non menzionare le performance della versione THP: con un motore turbo da 1.6 litri da 173 CV, il Citroën C4 Cactus 2024 può passare da 0 a 100 km/h in soli 7,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di 212 km/h.

Queste prestazioni sono arricchite da un pacchetto di equipaggiamenti unico, che posiziona il modello come la migliore opzione del segmento. Tra gli optional ci sono freni a disco su tutte e quattro le ruote, sei airbag e l’esclusivo sistema Grip Control.

Grazie alla nuova strategia dei prezzi adottata dal brand di Stellantis, il nuovo Citroën C4 Cactus è ora ancora più accessibile nelle sue diverse versioni. La versione Live 1.6 Automatic costa 106.990 R$ (20.027 euro), la Feel 1.6 Automatic 110.990 R$ (20.776 euro), la Feel Pack 1.6 Automatic 115.990 R$ (21.711 euro) e la Shine Pack 1.6 THP 129.990 R$ (24.332 euro).