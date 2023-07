Ferrari SF90 Stradale vs BMW M3 modificata: chi vince la drag race?

Quale auto secondo voi è più veloce in una drag race tra una Ferrari SF90 Stradale e una BMW M3 modificata? Questa è la domanda che Matt Watson del noto canale YouTube Carwow, si è posto. Partendo dalla M3 xDrive, l’esemplare in questione è dotato di un motore a sei cilindri in linea biturbo da 3 litri che alimenta tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico a 8 velocità.

Normalmente, questo propulsore produce 510 CV e 650 Nm di coppia massima. Tuttavia, questa auto è stata modificata da Tom Wrigley Performance, che ha aggiunto una serie di componenti e una mappatura della centralina motore, portando la potenza a 750 CV e 900 Nm.

Ferrari SF90 Stradale vs BMW M3

Ferrari SF90 Stradale: la supercar sfida una BMW M3 da 750 CV

Il costo per questo upgrade è stato di circca 9300 euro, oltre al prezzo dell’auto nuova di oltre 94.000 euro. Quindi, stiamo parlando di una BMW M3 da 750 CV molto speciale che costa in totale oltre 107.000 euro e che viene messa a confronto con una SF90 Stradale.

La prima supercar ibrida plug-in del cavallino rampante, invece, è equipaggiata con un motore V8 biturbo da 4 litri e tre motori elettrici. Insieme, erogano 1000 CV e 800 Nm di coppia massima. Il peso a secco della SF90 Stradale è di 1570 kg, quindi non molto più leggera della M3. Tuttavia, costa molto di più alto, con un prezzo di partenza di oltre 427.000 euro.

Nel video, Matt Watson e il suo ospite conducono una serie di gare di accelerazione e di velocità, mettendo alla prova le prestazioni di entrambe le auto. Nonostante la Ferrari SF90 Stradale abbia vinto la maggior parte delle gare, la M3 ha dimostrato di essere un avversario degno, mantenendo il passo con la supercar italiana.

Il video si conclude con un test di frenata da 160 km/h, in cui la Ferrari si dimostra superiore grazie al suo impianto frenante in carboceramica. Tuttavia, come sottolinea lo youtuber, il suo prezzo giustifica assolutamente questa cosa.

Nel complesso, il video offre un confronto interessante tra una supercar di lusso e una berlina sportiva modificata. Anche se la Ferrari SF90 Stradale ha dimostrato di essere superiore in termini di prestazioni, la vettura di Bimmer ha tenuto testa alla supercar, dimostrando che le modifiche possono fare una grande differenza.

È possibile comunque scoprire maggiori informazioni sulla drag race cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente qui sotto.