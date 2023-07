Team Peugeot TotalEnergies conquista il suo primo podio alle 6 Ore di Monza

Un anno dopo il suo debutto nella categoria Hypercar del FIA World Endurance Championship 2023, il Team Peugeot TotalEnergies ha ottenuto il suo primo podio in occasione della 6 Ore di Monza.

La squadra ha dimostrato una performance impressionante, con la Peugeot 9X8 n°93 che ha conquistato il terzo posto. Questa vettura è stata guidata dal trio composto da Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen e Paul Di Resta.

Il podio della 6 Ore di Monza 2023

Peugeot 9X8: l’hypercar della casa del Leone conquista il suo primo podio di questa stagione

La 9X8 n°93 ha mantenuto una posizione di leadership per la maggior parte della gara, competendo con Toyota e Ferrari, le due favorite della gara. Nonostante la dura competizione, i piloti hanno mantenuto un ritmo costante, dimostrando la forza e la resistenza della loro vettura.

onostante alcuni problemi tecnici, la Peugeot 9X8 n°94 ha mostrato un ritmo molto forte. Dopo un buon inizio di Nico Muller, Gustavo Menezes ha iniziato ad avere problemi di accelerazione e ha dovuto fare un pit stop per apportare modifiche al cambio. Nonostante ciò, l’hypercar ibrida ha fornito dati importanti per Peugeot Sport.

Il team ha lavorato duramente per ottenere questo risultato e si sta preparando per le prossime due gare con l’obiettivo di migliorare ulteriormente. La sesta tappa del Campionato Mondiale Endurance 2023 si svolgerà al Fuji Speedway a partire dall’8 settembre. Dopo una meritata pausa estiva, il Team Peugeot TotalEnergies è pronto a tornare in pista e a continuare a lottare per la vittoria.

Tutta la squadra ha dimostrato una performance impressionante alla 6 Ore di Monza, conquistando il suo primo podio nella categoria Hypercar. Con due gare ancora da disputare, il team è determinato a continuare a migliorare e a lottare per la vittoria.

Le dichiarazioni di Olivier Jansonnie

Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport, ha detto che questo risultato è abbastanza logico se si guarda al ritmo che hanno avuto durante le prove libere. Sapevano anche che per raggiungere questo risultato dovevano fare una gara quasi perfetta ed è quello che hanno fatto.

La Peugeot 9X8 n°93 è sul podio ma è un vero lavoro di squadra. Anche la n°94 è stata molto competitiva e ha permesso a Peugeot Sport di raccogliere dati importanti. Poteva finire sul podio anche senza il suo problema tecnico, che gli ricorda quanto sia duro questo sport.

Sono tornati a Monza, un anno dopo il difficile esordio e hanno lavorato molto per ottenere questo risultato, che dà una spinta in più alla squadra e dimostra che stanno migliorando. Dal punto di vista sportivo, hanno ancora due posizioni da guadagnare e hanno due gare da fare quindi ecco il loro nuovo obiettivo per la fine della stagione.