Leapmotor B10 in arrivo sull’ultima nave Grimaldi

Questa mattina Leapmotor ha celebrato il battesimo e la consegna ufficiale della nuova nave del Gruppo Grimaldi, la Grande Tianjin. Questo evento rappresenta l’inizio di una partnership strategica più profonda tra Leapmotor e il Gruppo Grimaldi. Tra pochi giorni, la Grande Tianjin partirà da Shanghai diretta in Europa, con a bordo il suo carico inaugurale, che include oltre 2.500 nuovi veicoli elettrici della casa cinese.

“L’innovazione cinese nel settore dei veicoli elettrici sta navigando verso il mondo e Leapmotor è orgogliosa di essere alla guida di questo movimento”, ha dichiarato Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International. “Oggi, con partner di grande valore come Grimaldi, la nostra presenza si estende in oltre 30 paesi, con oltre 1.500 punti vendita e assistenza in tutto il mondo e consegne cumulative che superano le 800.000 unità di veicoli elettrici intelligenti ” .

A partire dal 2022, il Gruppo Grimaldi collabora come partner logistico ufficiale di Leapmotor, garantendo ogni mese una capacità di movimentazione sicura pari a 22.500 CEU (Car Equivalent Unit) per il trasporto di veicoli dal continente asiatico verso i principali porti europei.

Nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2025, Leapmotor ha raggiunto un traguardo senza precedenti nella sua storia, totalizzando un volume complessivo di vendite interne ed esportazioni pari a 271.793 unità. Questo risultato rappresenta un incremento del 149% rispetto allo stesso intervallo dell’anno precedente e ha consentito all’azienda di posizionarsi come il marchio numero uno tra le start-up cinesi specializzate nella produzione di veicoli elettrici.

E la gamma Leapmotor si sta espandendo rapidamente: dopo il lancio della T03 100% Electric urbana del segmento A, della C10 BEV e dei SUV elettrici Range Extended del segmento D, a settembre 2025 Leapmotor introdurrà il primo modello globale della Serie B, la nuova B10, un C-SUV elettrico elegante e dinamico progettato per unire l’eleganza dinamica con la tecnologia all’avanguardia.

Basata sull’avanzata architettura LEAP3.5, la B10 è pensata per gli automobilisti urbani attenti al design e all’ambiente. È dotata di 17 sistemi avanzati di assistenza alla guida e di un’interfaccia di bordo intelligente che si evolve in base alle esigenze dell’utente. Due opzioni di batteria offrono un’autonomia rispettivamente fino a 361 km e 434 km, e le funzionalità di ricarica rapida consentono un rapido rifornimento tra un viaggio e l’altro.