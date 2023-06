Peugeot 9X8 taglia il traguardo della 24 Ore di Le Mans 2023

Più di 300.000 spettatori sono accorsi in pista per tutto il fine settimana per celebrare i 100 anni della 24 Ore di Le Mans, la 91ª edizione della leggendaria corsa e il quarto round del FIA World Endurance Championship (WEC).

Dopo 24 ore di gara, e per festeggiare il ritorno a Le Mans, le due hypercar ibride del Team Peugeot TotalEnergies, le Peugeot 9X8, hanno tagliato il traguardo all’ottavo posto per la n°93 e al 12° per la n°94 nella classe Hypercar.

Peugeot 9X8: ottavo e 12° posto per le due hypercar al centenario della gara di Le Mans

Al di là del risultato, è soprattutto l’esecuzione della gara che ricorderemo. Dopo una settimana difficile, dove il team ha dovuto fare i conti con diversi incidenti, il team della casa del Leone ha disputato una gara fantastica piena di sorprese.

È stato un evento ricco di azione, con molti incidenti in pista e molte vetture si sono dovute ritirare dalla gara. Le mutevoli condizioni meteorologiche, con sezioni bagnate e asciutte, hanno reso le cose più complicate per i piloti. La gara è stata neutralizzata tre volte con una safety car che ha cambiato gli ordini ogni volta.

Paul Di Resta, al volante della 9X8 n°93, e Nico Müller a bordo della n°94, hanno preso il via regalato da Lebron James. Le due vetture erano in ritmo e in contatto con gli altri concorrenti, gestendo le procedure di safety car. La n°93 è uscita di pista nel tardo pomeriggio di sabato ed è retrocessa in classifica dopo sei ore.

Nelle ore successive, una strategia audace con le qualità dinamiche della Peugeot 9X8 e dei suoi piloti ha permesso alla n°94 di Loïc Duval di prendere il comando della 24 Ore di Le Mans e che ha mantenuto la testa del gruppo per più di quattro ore grazie a Müller e Menezes. I fan del brand di Stellantis erano entusiasti.

La n°93 ha corso con costanza e si è fatta strada in classifica

Purtroppo, dopo 11 ore, Menezes ha urtato le barriere alla prima chicane della Hunaudières. Grazie allo straordinario lavoro di tutta la squadra, l’hypercar è tornata in pista solo 20 minuti dopo essere rientrata ai box. Nel frattempo, la n°93 – guidata da Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen e Paul Di Resta – ha corso con costanza e si è fatta strada in classifica fino al sesto posto a metà gara.

Per il resto della notte e la prima mattinata nessun incidente di rilievo è da dichiarare per le due Peugeot, che hanno tenuto il passo grazie alla concentrazione di piloti e squadra. Questa costanza porterà la n°93 al quinto posto e la n°94 al 10° posto dopo 18 ore di gara.

Tuttavia, a 2 ore e 30 minuti dalla fine, entrambe le hypercar sono state costrette a rientrare al box a causa di un problema idraulico. Ancora una volta, la squadra ha mostrato la sua capacità reattiva, già dimostrata durante la sfida ai box vinta all’inizio della settimana.

Grazie a questo straordinario lavoro di squadra, le due vetture sono tornate in pista. E sarà lo stesso nell’ultima ora di gara, quando la Peugeot 9X8 n°94 è dovuta rientrare ai box per un intervento al motore.

Paul Di Resta e Nico Müller hanno tagliato il traguardo della 24 Ore di Le Mans 2023 fianco a fianco, sotto gli occhi di Linda Jackson – CEO di Peugeot – e Carlos Tavares – CEO di Stellantis – venuti a supportare il Team Peugeot TotalEnergies durante questa lunga settimana di gare.

La 9X8 tornerà in pista tra poche settimane, a Monza per il quinto round del Campionato Mondiale Endurance. A questo round seguiranno quello al Fuji e la finale in Bahrain.