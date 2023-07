Team Peugeot TotalEnergies si prepara per la 6 Ore di Monza

Dopo un’importante performance alla 24 Ore di Le Mans, dove il Team Peugeot TotalEnergies si è piazzato all’ottavo posto e al 12° posto tra le hypercar in gara, la squadra è pronta a tornare in pista. L’epica gara ha visto i piloti al comando per quasi 4 ore, un’esperienza che ha rinvigorito la squadra per il prossimo appuntamento: la 6 Ore di Monza.

La famosa gara italiana, quinta prova del FIA World Endurance Championship (WEC), si terrà dal 7 al 9 luglio. Il Tempio della Velocità, come è noto il circuito di Monza, sarà un terreno familiare per le due Peugeot 9X8 n°93 e n°94.

Team Peugeot TotalEnergies: il FIA WEC 2023 continua a Monza questo fine settimana

Le vetture, che hanno fatto il loro debutto nello stesso circuito durante il FIA WEC lo scorso anno, hanno un obiettivo ben preciso: mostrare i progressi realizzati dalla 24 Ore di Le Mans e confermare i miglioramenti nell’affidabilità e nelle prestazioni.

Monza, con il suo tracciato lungo 5,793 km, è un tracciato molto apprezzato dai piloti, sia per la sua ricca storia che per le sue sfide tecniche. Il suo layout veloce, con lunghi rettilinei e molteplici opportunità di sorpasso, offre un palcoscenico eccitante per la competizione.

Il Team Peugeot TotalEnergies si prepara a una settimana frenetica, con le prime sessioni di prove libere a partire dal 7 luglio. Le qualifiche seguiranno il giorno successivo, sabato 8 luglio, mentre la gara si svolgerà il 9 luglio dalle 12:30 alle 18:30.

Le dichiarazioni di Jansonnie, Di Resta e Müller

Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport, ha parlato con entusiasmo della prossima gara. L’obiettivo sarà capitalizzare ciò che la squadra ha costruito alla 24 Ore di Le Mans. Jansonnie spera che tutto ciò che hanno potuto analizzare e capire a Le Mans gli aiuti a essere ancora più affidabili. Monza è la pista in cui la 9X8 ha debuttato e per questo sarà interessante per loro vedere come progrediranno su questa pista.

Anche i piloti hanno espressamente mostrato il loro entusiasmo. Paul Di Resta ha sottolineato che sono tutti orgogliosi dei risultati ottenuti a Le Mans. Spera che saremo in grado di portare tutto ciò che hanno imparato a Le Mans nelle prossime gare. Non saranno i favoriti, ma continueranno a fare progressi perché la concorrenza sarà dura con tutte le hypercar.

Nico Müller ha aggiunto che a Le Mans hanno avuto molti segnali positivi in termini di affidabilità e prestazioni. Müller ma Monza. È uno di quei circuiti leggendari che hanno un’atmosfera speciale. Non vede l’ora e spera di poter aggiungere il nome di Peugeot alla storia di questo circuito fantastico.

Con il circuito di Monza alle porte, il Team Peugeot TotalEnergies è determinato a portare avanti il suo slancio dalla 24 Ore di Le Mans, puntando a un’altra esibizione di forza in Italia. Gli occhi degli appassionati di motori di tutto il mondo saranno sicuramente puntati su di loro.