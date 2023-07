Abarth Topolino: la versione dello scorpione ciliegina sulla torta per la nuova gamma?

Dopo il debutto della nuova Fiat Topolino, il nuovo quadriciclo elettrico della principale casa automobilistica italiana che debutterà sul mercato nei prossimi mesi, non si sono fatti attendere i render della versione sportiva firmata Abarth. Il sito francese L’Automobile Magazine ha immaginato come potrebbe essere la Abarth Topolino, una piccola bomba da città con il marchio dello scorpione.

Sarebbe così la nuova Abarth Topolino?

Il render si basa sulle immagini ufficiali della nuova Fiat Topolino, che mostrano una vettura compatta e agile, con una linea arrotondata e simpatica. La Abarth Topolino si distinguerebbe per alcuni dettagli che ne esalterebbero il carattere sportivo, come la livrea grigia con inserti rossi, il logo Abarth sul cofano e sul portellone posteriore, i cerchi in lega neri con pinze dei freni rosse, lo scarico doppio centrale e il diffusore posteriore.

Ovviamente essendo solo un render ed essendo altamente improbabile che in futuro ci sarà davvero spazio sul mercato per una Abarth Topolino, non conosciamo le caratteristiche tecniche della Abarth Topolino, ma ovviamente possiamo provare ad ipotizzare che tale auto avrebbe una potenza superiore a quella della Fiat Topolino che è limitata ad appena 8 cavalli. Si tratterebbe comunque di una vettura elettrica, in linea con la strategia di elettrificazione del gruppo Stellantis. L’autonomia potrebbe essere inferiore a quella della Fiat Topolino, che dovrebbe garantire circa 75 km con una sola ricarica.

La Abarth Topolino ovviamente difficilmente arriverà visto che il tipo di auto non si presta all’arrivo di una simile versione ma questo render ci è sembrato un’idea interessante che meritava di essere visionato. Ricordiamo che comunque il gruppo Stellantis vuole puntare forte sul marchio Abarth che nei prossimi anni infatti lancerà moltissime novità. Si ipotizza ad esempio l’arrivo di una Abarth 600 e non si esclude che anche le future Panda e Multipla potrebbero ricevere lo stesso trattamento.

Ricordiamo infine che Abarth è un marchio italiano di auto sportive, fondato nel 1949 da Karl Abarth, un ingegnere e pilota austriaco naturalizzato italiano. Il simbolo del marchio è lo scorpione, segno zodiacale di Abarth. La storia di Abarth è ricca di record e innovazioni, sia nel campo delle marmitte che in quello delle vetture elaborate, soprattutto sulla base delle Fiat.

Tra le auto più famose di Abarth ci sono la Fiat 500 Abarth, la Fiat 600 Abarth, la Fiat 850 TC Abarth, la Fiat 124 Abarth Rally e la Lancia 037 Rally. Abarth ha partecipato a numerose competizioni sportive, vincendo diversi titoli e trofei. Oggi, Abarth fa parte del gruppo Stellantis e propone versioni sportive delle Fiat 500 e 595.

Abarth offre anche una gamma di accessori e abbigliamento per i suoi appassionati, che possono acquistare online sul suo e-commerce. Inoltre, Abarth organizza eventi e iniziative per i suoi clienti, come il The Scorpion Club e l’Abarth Rally Cup. Abarth ha anche un sito dedicato alla sua storia e al suo patrimonio, gestito da FCA Heritage.

Per quanto riguarda invece la nuova Fiat Topolino è una city car elettrica, basata sulla Citroen Ami, che riprende il nome e lo stile della storica vettura prodotta dal 1936 al 1955. La nuova Topolino si propone come una soluzione di mobilità urbana a zero emissioni, accessibile e simpatica, che si può guidare anche a 14 anni.

La nuova Topolino ha una lunghezza di 2,53 metri, una potenza di 8 CV e una velocità massima di 45 km/h. La batteria da 5,4 kWh offre un’autonomia di circa 75 km e si ricarica in meno di quattro ore. La vettura è disponibile in due versioni: chiusa e aperta (Dolcevita), entrambe in colore verde vita. La versione chiusa ha una tendina parasole sul tetto, mentre la versione aperta ha un tetto con adesivi a strisce e dei cordoni in stile nautico. La nuova Topolino ha un prezzo di listino di 9.890 euro, a cui si possono sottrarre gli eventuali incentivi statali per i quadricicli elettrici. La vettura si può acquistare online con tre clic o presso i concessionari Fiat. La vettura sarà prodotta in Marocco e le prime consegne sono previste entro la fine dell’anno.