Abarth protagonista della première di Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Abarth ha recentemente illuminato il grande schermo durante l’attesissima première del nuovo film Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, scritto e diretto dal maestro del thriller Christopher McQuarrie.

L’eccitante evento si è svolto il 19 giugno a Roma, punto di partenza di un viaggio che toccherà altre emozionanti location cinematografiche come Londra e Abu Dhabi. Il film, frutto della collaborazione tra Paramount Pictures e Skydance, arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 12 luglio, pronto a regalare adrenalina pura ai fan dell’azione.

Fiat 500 Abarth

Abarth: lo Scorpione partecipa alla première di Mission: Impossibile – Dead Reckoning Part One

L’anteprima non è stata solo una festa per gli appassionati di cinema e di Mission Impossibile, ma anche per i fan dei motori. Due iconiche Abarth hanno rubato la scena: la Fiat 500 Abarth degli anni ’60 – protagonista in una delle scene più emozionanti del film, ambientata nella romantica Piazza di Spagna – e la futuristica e nuova Abarth 500e completamente elettrica. Quest’ultima, dall’inconfondibile design, si è distinta accogliendo i fortunati ospiti sul red carpet che conduceva all’auditorium.

La scelta fatta dallo Scorpione non è stata casuale. Il marchio di Stellantis è da sempre un emblema di emozionanti esperienze di guida, e chi meglio di Mission Impossible per incarnare adrenalina, potenza e straordinarie prestazioni?

Questo sinergico abbinamento ha dato vita a “Mission Possible”, uno spot televisivo che promette di raccontare i valori comuni tra Abarth e Mission Impossible. L’emozionante spot sottolinea che un’Abarth elettrica, piacevole e divertente da guidare, non è più un sogno, ma una “Mission Possible”.

Nel tipico stile Mission Impossible, lo spot mette in scena la trasformazione della Fiat 500 Abarth originale degli anni ‘60 nella nuova 500e full electric, mostrando come la storica casa automobilistica torinese sappia sempre spingersi oltre le normali prestazioni.

Tom Cruise ritorna nel nuovo capitolo di Mission Impossible

Nel nuovo capitolo di Mission Impossible, il valoroso Ethan Hunt (interpretato da Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si lanciano nella loro missione più pericolosa: sventare una minaccia che potrebbe spazzare via l’umanità.

Mentre il futuro del mondo è in bilico e i fantasmi del passato si avvicinano, la squadra intraprende una corsa contro il tempo intorno al mondo. Di fronte a un avversario misterioso e potente, Ethan Hunt si ritrova a dover fare i conti con il fatto che nulla può essere più importante della sua missione, nemmeno le vite di coloro a cui tiene di più.