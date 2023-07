Fiat Strada rimane il veicolo più venduto in Brasile

Fiat Strada si conferma anche nei primi sei mesi del 2023 in Brasile l’auto più venduta del paese dopo che già nel 2021 e nel 2022 si era fregiata di questo titolo. Le vendite di veicoli sono cresciute bene a giugno nel paese sudamericano, secondo i dati della Federazione nazionale dei distributori di auto brasiliani (Fenabrave). Secondo i dati dell’ente, che rappresenta circa 7.400 concessionarie in tutto il Brasile, nel solo mese di giugno sono stati venduti quasi 180.000 veicoli commerciali leggeri, che hanno contribuito a quasi un milione di esemplari immatricolati nel primo semestre (934.519), di cui oltre il 5% per Fiat Strada da solo, che rimane il leader nel mercato automobilistico brasiliano.

Nei primi sei mesi dell’anno Fiat Strada è il modello più venduto in Brasile

Ma il trono della regina non è mai stato così minacciato come nel 2023. Infatti nei primi sei mesi Fiat Strada ha superato il secondo in classifica di poco meno di 6 mila unità. Questo significa che la lotta per la corona fino alla fine dell’anno sarà interessante. E anche il terzo modello più venduto si avvicina sempre di più ai primi posti, a dimostrazione che la contesa può essere triplice e anche più agguerrita.

Fino ad ora nel 2023 Fiat Strada ha registrato un totale di 50.546 immatricolazioni. Tra le auto più economiche in Brasile (con prezzi inferiori a R$ 60.000 dopo gli sconti governativi), la leadership è della Fiat Mobi, che compare al settimo posto nella classifica delle best seller con 30.442 immatricolazioni. La sua principale rivale, la Renault Kwid, è solo all’11° posto per aver venduto 26.646 esemplari tra gennaio e giugno 2023. Il SUV più venduto dell’anno finora è il Volkswagen T-Cross, che compare al sesto posto della classifica assoluta, con 32.035 immatricolazioni. La Jeep Compass, al secondo posto tra i SUV, ha venduto 30.350 unità e occupa l’ottava posizione assoluta.

Come nel 2022, Fiat Strada conferma la leadership generale e, di conseguenza, si colloca al vertice del segmento dei pick-up. Il modello, però, ha venduto 860 unità in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tuttavia, Strada rimane molto più avanti dei suoi rivali. Fiat Toro, ad esempio, è stato il secondo pick-up più venduto nei primi sei mesi dell’anno, ma ha venduto solo 25.286 unità. Al terzo posto Toyota Hilux (21.524), seguita da Volkswagen Saveiro (19.105) e Chevrolet Montana (14.064). Fiat dunque piazza ancora una volta molti modelli nei primi posti della classifica ed in particolare può sorridere ancora una volta grazie al suo pickup compatto.