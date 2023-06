Fiat Mobi 2024: ecco cosa cambia

Fiat inizierà a vendere nei prossimi giorni in Brasile Fiat Mobi 2024, che manterrà i prezzi della gamma 2023. Secondo Autos Segredos, la versione Like diventerà ancora più basilare perdendo gli altoparlanti anteriori. La versione Trekking avrà il colore Prata Bari anziché il Grigio Strato. La dotazione di serie di Fiat Mobi Like 2024 è composta da doppio airbag, climatizzatore, sedile posteriore ribaltabile, servosterzo, freni ABS con EBD, iTPMS (sensore pressione pneumatici), modanature passaruota, strumentazione con display LCD da 3,5”, cerchi in acciaio da 5,5 x 14″ con coprimozzi integrali, segnalazione frenata di emergenza, assetto rialzato, serrature elettriche sulle 4 porte e vetri elettrici anteriori. Viene fornita con il Safety Pack opzionale che aggiunge controlli di trazione e stabilità per R $ 700,00.

La versione Trekking è dotata di tutti gli articoli Like e aggiunge un sistema multimediale da 7″ con touchscreen e sistemi Android Auto e Apple Carplay con connessione wireless, Bluetooth e porta USB, caratterizzazione Trekking (Sticker sul cofano e sui lati, logo sul tetto, fascia sul portellone, coprimozzi e tessuti esclusivi e loghi oscurati), sedile guida con regolazione in altezza, barre longitudinali sul tetto, chiave con telecomando di porte e finestrini, mensola portaoggetti sul tetto e volante multifunzione.

La versione Trekking di Fiat Mobi 2024 ha due pacchetti opzionali. Il Safety Pack rafforza la sicurezza con controlli di trazione e stabilità per il costo aggiuntivo di BRL 700,00. Lo Style Pack aggiunge cerchi in lega da 5,5 X 14”, specchietto retrovisore elettrico con Tilt Down e luci di direzione e sensore di temperatura esterno per R$ 2.200,00.

Fiat Mobi 2024 ha un angolo di avvicinamento di 23,9°, un angolo di uscita di 40,7° e un angolo di rampa di 20°. Le misure di Mobi Like e Trekking sono di 3,59 metri di lunghezza, 1,66 di larghezza, 1,52 di altezza e 2,30 di passo. La capacità del bagagliaio è di 200 litri. La versione Like ha un peso lordo totale di 961 kg e la Trekking pesa 969 kg. Fiat Mobi 2024 è equipaggiato con un motore 1.0 Fire EVO da 71 CV a 6.250 giri/min e una coppia di 9,3 kgfm a 3.250 giri/min se alimentato a benzina. Con etanolo nel serbatoio, la potenza è di 74 CV a 6.250 giri/min e una coppia di 9,7 kgfm a 3.250 giri/min.

Il motore è collegato a un cambio manuale a cinque marce. Il consumo del Mobi con etanolo nel serbatoio nel ciclo urbano è di 9,6 km/le 10,4 km/l su strada. Già funzionante a benzina, la media in città è di 13,5 km/l e su strada è di 15 km/l. Le versioni Like e Trekking Fiat Mobi 2024 saranno vendute nei colori Rosso Montecarlo, Bianco Banchisa, Nero Vulcano, Grigio Silverstone e Argento Bari.