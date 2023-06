Fiat Toro: con Ram Rampage dirà addio ad alcuni mercati?

L’arrivo dell’inedito pick-up RAM chiamato Rampage ha messo in dubbio la continuità del Fiat Toro in alcuni mercati della regione sudamericana. Questo in quanto grazie all’accordo tra Fiat e RAM, in paesi come Colombia e Messico i pick up del marchio italiano (Strada e Toro) vengono venduti rispettivamente come RAM 700 e 1000. Per ora non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Stellantis, ma tutto fa pensare che la RAM Rampage potrebbe prendere il posto del Toro in Colombia e Messico. Certo, questo non significa la fine del Toro, tutt’altro, dal momento che il pick up compatto continuerà a essere venduto nel resto dei mercati latinoamericani, poiché come RAM ha annunciato all’epoca, Rampage cercherà di competere nel segmento dei pickup medi, mentre la Fiat Toro è orientata al segmento delle compatte, dove si trovano ad esempio Renault Oroch e Chevrolet Montana.

In alcuni mercati sudamericani dove Ram già adesso rimpiazza con i suoi modelli Fiat, Fiat Toro potrebbe lasciare spazio a Rampage

La produzione nel polo industriale di Pernambuco è iniziata da pochi giorni e il pick-up dovrebbe essere lanciato a breve, prima nel mercato brasiliano e poi nel resto della regione. Le prime immagini ufficiali rilasciate finora mostrano un veicolo robusto che riprende diverse caratteristiche da altri pickup più grandi del marchio, come il Ram 1500. Ciò si nota nella forma della griglia e nel formato dell’ottica, ma anche nella parte anteriore, settore dove a prima vista sembra una versione più piccola del pick up full size.

Lato equipaggiamento, in quanto sviluppato su una nota piattaforma, si prevede la presenza di una dotazione di comfort e sicurezza in sintonia con il prodotto, con la presenza di un freno di stazionamento elettrico, un fitto pacchetto ADAS e un eccezionale livello di finitura e qualità dei materiali.

Stando così le cose, sicuramente nei prossimi giorni avremo maggiori dettagli e informazioni su un pick-up che si preannuncia all’altezza del compito e che potrebbe posizionarsi tra i leader desl uo segmento. D’altra parte, ciò significherà anche il ritorno di RAM nel segmento medio, che non ha avuto un modello per competere in quel mercato dall’uscita di Dakota. Dunque per il momento Fiat Toro rimane confermato in molti mercati dell’America Latina.