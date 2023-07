Ferrari 296 GTB vs McLaren 765LT vs Porsche GT2 RS: chi vince la drag race?

In una recente drag race organizzata da Carwow, tre supercar di alto livello – Ferrari 296 GTB, McLaren 765LT e Porsche 911 GT2 RS – si sono sfidate in una serie di test di velocità e potenza. Ecco come si sono comportate.

La 296 GTB è alimentata da un motore V6 biturbo da 3 litri accoppiato a un motore elettrico che insieme producono 830 CV e 740 Nm di coppia massima. Questa potenza viene inviata solo alle ruote posteriori mentre il suo peso a secco è di 1570 kg. Il prezzo di questa supercar ibrida è di circa 290.000 euro.

La McLaren 765LT, che costa 378.500 euro, è dotata di un V8 biturbo da 4 litri che eroga 765 CV (da cui il nome) e 800 Nm di coppia massima. Anche questa potenza viene inviata alle ruote posteriori. È la vettura più leggera fra le tre in quanto ferma l’ago della bilancia a 1339 kg.

Infine, la Porsche 911 GT2 RS è dotata di un motore a sei cilindri piatto biturbo da 3.8 litri che può erogare 700 CV e 750 Nm alle ruote posteriori. Pesa 1470 kg e quando era nuova costava circa 240.000 euro. Tuttavia, se si cerca di comprarne una oggi, il prezzo supera le 350.000 euro.

La gara di accelerazione ha visto la Ferrari 296 GTB vincere, completando il quarto di miglio in 10,2 secondi. La 765LT ha concluso la gara in seconda posizione con un tempo di 10,3 secondi mentre la Porsche è arrivata ultima, attraversando la linea in 10,6 secondi.

Durante la gara, la supercar Ferrari ha avuto alcuni problemi con il sistema ibrido che ha interrotto l’accelerazione, ma, nonostante ciò, è riuscita a vincere la gara. Nella gara di velocità da 80 km/h, la McLaren 765LT ha vinto, seguita dalla Porsche e infine dalla Ferrari, che ha avuto problemi con il suo sistema ibrido.

Nel test di frenata da 161 km/h, la 296 GTB ha frenato in modo significativamente più breve rispetto alle altre due supercar.

Nonostante alcuni problemi con il suo gruppo propulsore ibrido plug-in, la Ferrari 296 GTB ha dimostrato di essere la supercar più veloce in questa drag race di Carwow. Tuttavia, tutte e tre le auto hanno mostrato prestazioni impressionanti e rappresentano il meglio di ciò che l’industria automobilistica ha da offrire in termini di velocità e potenza.

È possibile comunque scoprire maggiori informazioni sulla drag race cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente in fondo all’articolo.