Marelli annuncia iTMM, una rivoluzione nella gestione termica dei veicoli elettrici

Marelli ha svelato la sua ultima novità: un modulo di gestione termica integrato, conosciuto come iTMM. Questo componente all’avanguardia ha l’ambizioso obiettivo di rivoluzionare la gestione termica dei veicoli elettrici, combinando diversi circuiti termici in un singolo modulo efficiente. Il risultato? Un sistema di gestione termica di alto livello che promette di aumentare autonomia, sicurezza e flessibilità.

Negli EV, la gestione dell’energia termica è un aspetto molto importante. Il raffreddamento e il riscaldamento dei vari componenti e dell’abitacolo richiedono una notevole quantità di energia e la capacità di gestire efficacemente i tre sistemi che consumano più energia – il sistema termico del motore elettrico, della batteria e dell’abitacolo – è essenziale per raggiungere un’ottima efficienza energetica.

Marelli: svelato un nuovo modelulo di gestione termica per EV

Al contrario dei veicoli elettrici tradizionali, che utilizzano diversi scambiatori di calore ognuno con una singola funzione, il Marelli iTMM presenta un approccio modulare. Grazie a una valvola intelligente combinata, il modulo collega in modo efficiente i tre sistemi termici, sfruttando le sinergie e condividendo le parti, riducendo la complessità del sistema e assicurando un raffreddamento ottimale del motore elettrico, una ricarica ultraveloce della batteria e il massimo comfort termico all’interno dell’abitacolo.

Uno dei vantaggi più notevoli offerti dall’integrated Thermal Management Module è la sua efficienza in condizioni climatiche avverse e a basse temperature. Quando combinato con un sistema a pompa di calore in condizioni invernali, l’iTMM può aumentare l’autonomia del veicolo fino al 20%. Un beneficio significativo per gli automobilisti che spesso si trovano a guidare in climi più rigidi.

Vanta meno componenti

Ridurre la complessità non significa solo migliorare l’efficienza energetica. Il sistema integrato di Marelli offre anche meno componenti, di dimensioni e peso inferiori, offrendo ai produttori di auto facilità di assemblaggio e flessibilità architettonica all’interno del veicolo, riducendo al contempo i costi di sistema. Inoltre, il modulo soddisfa i più recenti requisiti del mercato, inclusi la ricarica ultraveloce con precondizionamento e la conformità agli standard OBD.

La nuova soluzione di Marelli si inserisce nell’ambito di un impegno più ampio verso lo sviluppo di soluzioni termiche ottimali. La divisione Thermal Solutions sta attualmente lavorando su una serie di sistemi termici progettati per migliorare la durata e le prestazioni dei veicoli, sia per motori a combustione interna che per quelli elettrici, puntando sempre alla massima efficacia attraverso il controllo e il bilanciamento ottimali dell’energia termica.