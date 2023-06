Marelli annuncia una collaborazione con Indy Autonomous Challenge

Marelli sarà race control technology sponsor (tecnologia per la direzione corsa) esclusivo dell’Indy Autonomous Challenge (IAC). È infatti stata siglata una partnership tecnica, sulla base della quale la prima azienda fornirà, a tutti i veicoli da competizione a guida interamente autonoma partecipanti allo IAC, tecnologie in grado di garantire la connessione del veicolo, le funzioni di direzione corsa e l’analisi dei dati, assicurando inoltre l’assistenza tecnica.

L’annuncio è stato diramato alla vigilia della prossima edizione dello IAC che si terrà all’Autodromo di Monza, in occasione del Milano Monza Motor Show (MIMO) – in programma dal 16 al 18 giugno.

Per chi non lo sapesse, l’Indy Autonomous Challenge è una serie di gare tra auto da corsa a guida autonoma, pilotate da software sviluppati dai migliori team universitari di ingegneria e tecnologia provenienti da tutto il mondo, che si affrontano su circuiti iconici del mondo motorsport. Tra i principali obiettivi di IAC vi è quello di far progredire la tecnologia per veicoli a guida interamente autonoma e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Come fornitore globale di tecnologie automotive e leader nella telemetria per il motorsport, Marelli doterà tutte le auto in gara di tecnologie essenziali attraverso uno dei propri sistemi di connettività avanzata, la Smart Antenna LTE.

Questo dispositivo compatto, installato sui veicoli, assicura una comunicazione affidabile e di qualità tra le auto a guida autonoma e i sistemi di controllo, sfruttando la rete mobile pubblica fornita da un operatore di telecomunicazioni globale.

L’azienda ha creato un innovativo software di direzione corsa per monitorare e gestire le gare

Marelli ha inoltre sviluppato per IAC un innovativo software di direzione corsa che consente di monitorare e gestire le gare. Il sistema garantisce un’accurata supervisione delle auto a guida autonoma nel corso della gara, assicurando massima sicurezza e ottimizzazione delle prestazioni.

Inoltre, Marelli fornirà il pacchetto completo del sistema di analisi dati WinTAX, offrendo un supporto indispensabile per l’interpretazione e l’elaborazione dei dati raccolti durante le corse. Ciò consentirà alle università partecipanti di ottenere preziose informazioni sulle prestazioni delle auto a guida autonoma e di apportare continui miglioramenti agli algoritmi di guida.

L’azienda offrirà sessioni di formazione specializzata per i team universitari, finalizzate a una piena comprensione delle caratteristiche e delle potenzialità dei sistemi Marelli in ambito IAC. Un team di assistenza tecnica altamente qualificato sarà inoltre a disposizione per rispondere a qualsiasi esigenza e fornire assistenza a IAC durante l’intero processo di sviluppo e di gara.

In base all’accordo, il logo Marelli figurerà sulla livrea di tutte le auto da corsa che parteciperanno alle competizioni dell’Indy Autonomous Challenge.

Le dichiarazioni di De Filippi e Mitchell

Riccardo De Filippi, Head of Marelli Motorsport, ha detto che sono entusiasti di applicare la loro esperienza nel campo della telemetria al fronte innovativo delle auto da corsa a guida autonoma. Hanno una lunga tradizione nella fornitura di tecnologie di connettività rivolte ai maggiori campionati di motorsport di tutto il mondo e puntano sempre a promuovere l’innovazione attraverso soluzioni che coniugano prestazioni e sicurezza. Hanno quindi riconosciuto da subito il potenziale di questa partnership, come ambiente fertile per lo sviluppo tecnologico.

Paul Mitchell, Presidente dell’Indy Autonomous Challenge, ha affermato che, con la sua comprovata esperienza in fatto di innovazione ed eccellenza, Marelli è esattamente il tipo di partner di cui IAC ha bisogno e che vogliono come fornitore esclusivo di tecnologie per il controllo di gara.

La tecnologia Marelli consentirà a IAC di sviluppare un sistema di controllo della corsa a elevata automazione, capace di assicurare il controllo gara nei confronti dell’intelligenza artificiale che guida le vetture dei loro team universitari.

Questo livello di comunicazione e istruzioni automatizzate in tempo reale tra la direzione gara e le auto da corsa rappresenteranno una novità nel loro genere e mostreranno un ulteriore grado di sicurezza per i sistemi relativi a veicoli autonomi e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Sono entusiasti di avere Marelli a bordo per aiutarli a spingere più in là i limiti della guida autonoma.