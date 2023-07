Peugeot 208 2024: un restyling all’insegna dell’innovazione e dello stile

Peugeot ha svelato la Peugeot 208 2024, introducendo una serie di aggiornamenti davvero interessanti. Questa nuova interpretazione della popolare compatta francese è stata realizzata con un occhio di riguardo all’estetica e un altro alla tecnologia, proiettandola nel futuro con stile e carattere.

In primo piano, il design. I maestri artigiani della casa del Leone hanno rinnovato il frontale della 208, ispirandosi alla firma luminosa introdotta dalla 9X8 che corre nel FIA WEC. Il risultato è un set di tre artigli luminosi disposti in verticale che s’insinuano elegantemente verso il basso, in contrasto con gli inserti del paraurti in nero lucido.

Peugeot 208 2024 interni

Peugeot 208 2024: la popolare compatta francese si aggiorna

Solo l’allestimento GT presenta fari Full LED, dando un tocco in più alla sua espressività. A coronare il design posteriore, c’è una nuova barra luminosa a LED con tre artigli rossi, dando continuità al design frontale.

La Peugeot 208 2024 non manca di opzioni quando si tratta di personalizzare la sua carrozzeria. Ci sono sette colori tra cui scegliere, dagli audaci Giallo Agueda e Rosso Elixir, passando per il sofisticato Grigio Selenio e il classico Bianco Banchisa. Non mancano il Grigio Artense, il Nero Perla e il Blu Vertigo.

Inoltre, le calotte degli specchietti retrovisori esterni in nero lucido sono di serie su tutti i modelli. Il modello GT, però, propone un ulteriore tocco di stile, con passaruota neri e un tetto nero opzionale.

Passando all’abitacolo, la 208 restyling presenta un abitacolo aggiornato, con sedili rivisitati disponibili anche con rivestimento in Alcantara nera con cuciture in Verde Adamantio a contrasto. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici, insieme al sistema di infotainment i-Connect di serie con display touch da 10 pollici, sono presenti sulle versioni Allure e GT.

In più, il volante e il cambio manuale a 6 marce con il suo nuovo pomello sono stati aggiornati e presentano il nuovo logo dell’azienda. E per chi desidera qualcosa in più, è disponibile come optional il sistema di infotainment i-Connect Advanced. Android Auto e Apple CarPlay wireless sono inclusi in entrambe le soluzioni.

Tutti i motori disponibili

Sul fronte delle motorizzazioni, la nuova Peugeot 208 offre diverse opzioni, inclusi motori ibridi, 100% endotermici e 100% elettrico. Tra le opzioni a benzina, troviamo i motori PureTech da 100 e 136 CV con tecnologia mild hybrid a 48V.

Per chi preferisce i powertrain tradizionali, sono disponibili il PureTech a tre cilindri da 1.2 litri da 75 CV con cambio manuale a 5 rapporti e il PureTech a tre cilindri da 1.2 litri da 100 CV con trasmissione manuale a 6 velocità.

Tuttavia, la vera protagonista è la versione completamente elettrica: la Peugeot e-208. Questa è stata aggiornata con una batteria da 51 kWh e un motore elettrico da 156 CV, promettendo fino a 400 km di autonomia con una sola ricarica.

Di serie, l’EV include un caricatore monofase da 7,4 kW mentre come optional c’è un caricatore trifase da 11 kW. Usando una stazione di ricarica rapida, la batteria può ricaricarsi dal 20% all’80% in meno di 25 minuti.

Focus anche sulla sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza, il nuovo restyling della Peugeot 208 ha davvero molto da offrire. Ogni modello è dotato di numerose funzionalità di serie, tra cui frenata di emergenza automatica, monitoraggio degli angoli ciechi, cruise control adattivo, avviso attivo di deviazione dalla corsia e così via.

Peugeot non ha ancora annunciato i prezzi o la disponibilità della nuova 208. Tuttavia, con le diverse novità introdotte è chiaro che ha tutte le carte in regola per confermare il suo status di compatta più desiderata dagli automobilisti europei. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della casa del Leone.