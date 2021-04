La nuova Peugeot 208 Rally 4 affiancherà la precedente 208 R2B

Con il Rally di Sanremo, in programma questo weekend, inizia la più prestigiosa delle quattro serie previste dal Peugeot Competition 2021. La grande novità di questa stagione è l’introduzione nel campionato monomarca della nuova Peugeot 208 Rally 4 che affiancherà la 208 208 R2B, oltre ad essere fra le vetture equipaggiate dagli pneumatici Pirelli ammesse a partecipare al Peugeot Competition 2021.

Nella prima parte della stagione, le due generazioni della 208 avranno classifiche di gara separate, permettendo ai piloti di acquisire punti con modelli differenti. Nella seconda metà della stagione, a partire dal Rally di Roma Capitale, le classifiche saranno integrate in una sola.

Nuova Peugeot 208 Rally 4: l’auto da rally di ultima generazione correrà accanto alla 208 R2B

La Peugeot 208 Rally 4 ha già dimostrato di essere l’erede perfetta della precedente 208 R2B ed è un’ottima premessa per ripetere il cammino agonistico di quest’ultima, che dal 2013 al 2019 ha vinto praticamente tutti i titoli in palio per le vetture a due ruote motrici.

La nuova 208 Rally 4, sviluppata sulla piattaforma della 208 di serie con motore PureTech turbo a tre cilindri da 1.2 litri, è accreditata di una potenza analoga a quella della precedente con motore aspirato da 1.6 litri da 208 CV ma con una coppia superiore.

Nel Rally di Sanremo, saranno già ben 11 le Peugeot 208 di nuova generazione presenti alla partenza. Quasi altrettante le 208 R2B che continuano a garantire un’eccellente competitività e potranno contare su alcuni piloti promettenti.

