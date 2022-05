Nuova Peugeot 208 debutta in un importante mercato

Peugeot avanza nel segmento delle berline compatte con una grande novità in Brasile: la nuova Peugeot 208, un prodotto che racchiude in sé tutte le note – e riconosciute – caratteristiche della gamma 208, come il design inconfondibile e sorprendente, la modernità e la tecnologia, con l’aggiunta di economia ed efficienza fornite dal motore 1.0, che viene fornito con un cambio manuale a 5 marce.

La versione Like 1.0 arriva con un’offerta di equipaggiamento competitiva, senza rinunciare a caratteristiche di serie che elevano il livello di qualità e comfort del prodotto, come il nuovo sistema multimediale Peugeot Connect con display da 10.3 pollici e gli inconfondibili tre artigli a LED presenti accanto ai fari, un elemento che diventa addirittura di serie nell’intera gamma della nuova 208.

Peugeot 208: in Brasile debutta la nuova versione con motore 1.0

La versione Like 1.0 arriva sul mercato con un prezzo di partenza di 72.990 R$ (14.136 euro). Il nuovo motore, tuttavia, non è l’unica caratteristica principale del modello. La grande differenza rispetto alla concorrenza sta proprio nel pacchetto di equipaggiamento della nuova versione Style 1.0, che combina l’economicità nota per essere desiderata per l’uso quotidiano con un’offerta aggressiva, poiché la versione parte da 79.990 R$ (15.492 euro).

La nuova versione Style della Peugeot 208 arriva a prendere la posizione 1.0 più completa tra le berline compatte dotate di questo motore, posizionandosi su un livello più premium. L’arrivo della 208 1.0 esprime anche il rafforzamento del brand francese in un segmento di estrema importanza nel mercato brasiliano, che rappresenta attualmente circa il 60% delle vendite all’interno del segmento B delle hatch.

Felipe Daemon, Head of Peugeot Sud America, ha detto che Peugeot ha già una forte presenza tra le berline compatte e l’arrivo del motore 1.0 nella nuova gamma 208 rappresenta molto bene l’ambizione del marchio di garantire una copertura del mercato ancora più ampia.

La nuova Peugeot 208 1.0 conserva le qualità della linea 208, tra cui un design totalmente espressivo e inconfondibile, che combina sapientemente elementi dell’attuale firma visiva del brand di Stellantis sul lato inferiore e un “cat look”. Nella versione Style è messo in risalto dall’illuminazione con fari full LED.

Peugeot i-Cockpit e tanta tecnologia

Un altro aspetto che rafforza l’identità del brand e aiuta la 208 a distinguersi dalla concorrenza è la tecnologia, e qui va oltre l’equipaggiamento: è ancora più evidente con il Peugeot i-Cockpit, concept brevettato dalla casa francese per espandere le sensazioni e il piacere di guida, e che è diventato non solo un simbolo, ma anche una componente importante del suo DNA.

Dinamica, premium, tecnologica e completa, la Peugeot 208 1.0 è di per sé un prodotto estremamente competitivo. Con tutte queste caratteristiche e un’offerta travolgente, la nuova versione ha tutte le potenzialità per aumentare la presenza, la visibilità e la partecipazione del brand in uno spazio estremamente forte e importante nel mercato brasiliano, che meritava di avere la nuova 208 anche come opzione di acquisto, ha dichiarato Daemon.

Con il lancio di questa nuova versione, Peugeot mette a disposizione del consumatore brasiliano un veicolo 1.0 dinamico, premium, tecnologico quanto le versioni top di gamma della 208. Un prodotto iper competitivo, che si presenta come la soluzione più completa all’interno del suo segmento.