DS Automobiles: quattro modelli all’insegna della performance al Rétromobile 2023

DS Automobiles mostra di cosa sono capaci le sue auto al salone dell’auto Rétromobile 2023. Sono esposti quattro modelli, due laboratori high-tech e due modelli di produzione che insieme incarnano le prestazioni.

4 modelli all’insegna della performance per DS Automobiles al Rétromobile 2023

SM PROTOTYPE(1973): Questo prototipo, un banco di prova di guida, è stato progettato per testare la massima accelerazione di trazione e stabilità direzionale ad alta velocità. I controlli e i dispositivi di misurazione consentono a SM PROTOYPE di correggere la versione o regolare parametri come la distribuzione del peso, la rigidità delle sospensioni o la velocità di rollio, il tutto durante la guida. Si tratta di un prototipo da 340 CV che è stato utilizzato per sviluppare modelli da competizione basati sulla SM.

DS E-TENSE (2022): Progettata per essere un super laboratorio ad alte prestazioni, la DS E-TENSE PERFORMANCE è stata concepita da DS PERFORMANCE dopo aver vinto due titoli piloti e due scuderie nel campionato di Formula E. Nella prima serie di test, la DS E-TENSE PERFORMANCE ha già percorso più di 3.000 chilometri e registrato un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2 secondi. L’unità motrice è composta da due motori elettrici che offrono, insieme, una potenza di 600 kW (250 kW all’anteriore e 350 kW al posteriore), ovvero 815 CV di accelerazione ma anche rigenerazione e una coppia di 8.000 Nm alle ruote. Derivati ​​direttamente dai progressi della DS PERFORMANCE Formula E, questi due motori elettrici mostrano una potenza eccezionale.

DS 21 PALLAS INIEZIONE ELETTRONICA (1970): Riferimento per un secolo di motorsport, la DS Automobiles è entrata nella leggenda sin dalla sua prima apparizione a Parigi nel 1955. Con un design rivoluzionario, ha introdotto numerose tecnologie, tra cui sospensioni idropneumatiche, servosterzo, cambio a comando idraulico, frenata anteriore assistita da dischi e uno sterzo che fa perno sull’asse delle ruote. Presentata inizialmente con un motore da 75 CV, DS Automobiles non ha smesso di acquisire gradualmente maggiore efficienza. Nel settembre 1969, divenne la prima vettura di produzione francese a offrire l’iniezione elettronica, raggiungendo 139 CV con un motore da 2.175 cc per una velocità massima di oltre 185 km/h.

DS 9 E-TENSE 4×4 360 (2022): DS 9 attinge all’eccellenza dell’esperienza di lusso francese con interni esclusivi, progettati e rivestiti dalle donne e dagli uomini del team Colors & Materials e dai tappezzieri artigiani di DS Automobiles, con sede nella regione parigina. Trasformata in Francia dal team DS PERFORMANCE, la DS 9 E-TENSE 4×4 360 rappresenta l’apice della tecnologia DS Automobiles. Dotata di un motore a benzina PureTech da 200 CV combinato con due motori elettrici anteriori da 81 kW (110 CV) e posteriori da 83 kW (113 CV), oltre a una messa a punto speciale, la DS 9 E-TENSE 4×4 360 dimostra lo stato dell’arte prestazioni (0-100 km/h in 5,6 secondi, 1.000 metri start-stop in 25 secondi).

Nell’ambito degli stretti legami instaurati dalla creazione di DS Automobiles, quattro club dedicati ai modelli DS e SM saranno presenti accanto al marchio in tutto il Salon Rétromobile: Euro SM Club, DS-ID Club de France, ParIDS e la Federazione dei club DS.

