DS Automobiles chiude il 2022 con risultati record in Germania

DS Automobiles è stata più volte in grado di raggiungere cifre record negli ultimi mesi. Ora il marchio premium parigino del Gruppo Stellantis va ancora meglio e annuncia un 2022 da record assoluto 1 . Dopo più di 500 veicoli immatricolati per la prima volta in ottobre e un altrettanto successo a novembre, il marchio d’avanguardia di Parigi ha registrato esattamente 901 veicoli nelle 35 sedi DS a dicembre. DS Automobiles chiude così l’anno 2022 con un totale di 3.955 immatricolazioni e un aumento del 91% rispetto all’anno precedente, un anno record assoluto da quando i modelli DS indipendenti sono stati venduti attraverso la propria rete di concessionari DS dal 2018.

“Che anno entusiasmante per noi di DS Automobiles. Siamo estremamente orgogliosi di aver chiuso dicembre e tutto l’anno 2022 con un risultato così positivo. Ciò è stato possibile solo grazie alla partnership mirata con il commercio e alla comunicazione molto costruttiva con l’associazione dei rivenditori.”

“Di conseguenza, abbiamo fatto un grande passo avanti e abbiamo persino superato alcuni marchi affermati in termini di numero di registrazioni. Un altro fattore di successo sono stati i nuovi partner DS che siamo riusciti a vincere per il nostro progetto nel 2022. Fin dall’inizio, hanno abbracciato i valori del nostro marchio e il concetto premium di Parigi e li hanno pienamente supportati. Un particolare ringraziamento e complimenti a tutto il team DS!”, ha dichiarato Martin Klos, responsabile vendite DS Automobiles Germania.

Anno record per DS Automobiles in Germania

DS Automobiles è all’avanguardia anche in Germania per quanto riguarda l’elettrificazione. Il marchio offre inoltre tutti i modelli in versione elettrificata (ibrida plug-in o completamente elettrica) dal 2019. Lo scorso anno è stato elettrificato il 64 per cento delle nuove immatricolazioni (più il 20 per cento rispetto all’anno precedente), e solo a dicembre si è trattato addirittura dell’82 per cento delle nuove immatricolazioni. Un indicatore importante per DS Automobiles, perché dal 2025 il giovane marchio Stellantis vuole vendere solo modelli completamente elettrici e ibridi plug-in. Dal 2024 verranno lanciati solo modelli completamente elettrici.

Il modello DS più venduto continua ad essere la serie DS 7, responsabile del 46 per cento delle immatricolazioni. Dei 1.834 DS 7 immatricolati, il 70% era già elettrificato. La DS 4, consegnata per la prima volta nel 2022, si è classificata al secondo posto. Il modello di classe compatta “made in Germany” era già responsabile di quasi il 30 per cento delle vendite nel primo anno e il 57 per cento degli ordini era elettrificato. DS 3 disponibile esclusivamente elettricamente ha rappresentato circa il 22% delle immatricolazioni con 863 unità vendute ed è stata ordinata completamente elettrica dal 61% degli acquirenti. Le restanti 118 unità sono cadute sulla maestosa berlina DS 9, che l’82% degli acquirenti ha scelto come ibrida plug-in.

DS Automobiles

“Siamo molto contenti di questo risultato positivo, che a dire il vero supera le nostre aspettative e i nostri obiettivi, sia in termini di dati di vendita che di tasso di elettrificazione. Sono molto orgoglioso del nostro piccolo ma potente team di DS Automobiles in Germania. Abbiamo cercato di giocare al meglio le nostre carte vincenti per rivolgerci al nostro target con senso estetico ed elegante.”

” Il nostro obiettivo è e rimarrà il nostro posizionamento come marchio premium di Parigi con un know-how consolidato in termini di lavorazione dei materiali e artigianato. Insieme alla nostra esperienza nel campo della mobilità elettrica, che dimostriamo ripetutamente in Formula E, offriamo un’offerta estremamente interessante e differenziante sul mercato tedesco. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare su questo a pieno ritmo nel 2023″, ha dichiarato Cristiano Colaiacomo, Direttore Marketing DS Automobiles Germania.