Opel Combo Life: Irmscher svela una versione adatta al campeggio

Circa un anno e mezzo fa, l’Opel Combo Life è uscito di scena dal mercato dopo che Stellantis ha deciso di fare un salto significativo nella sua offensiva a zero emissioni ed espandere il suo catalogo di veicoli elettrici.

Il furgone è stato convertito in una monovolume spaziosa con un motore 100% elettrico, dal nome di Combo-e Life. Nonostante rappresentasse un’opzione interessante, la scarsa autonomia di poco meno di 300 km con una singola ricarica ne limitava l’appeal.

Opel Combo Life by Irmscher

Opel Combo Life: il tuner tedesco Irmscher realizza una versione avventurosa

L’attuale restyling del modello porta con sé una nuova batteria più capiente, portando a un significativo incremento dell’autonomia. Questo potrebbe rappresentare un motivo di interesse per una clientela più vasta, soprattutto per coloro che hanno preferito le versioni con motori a combustione interna.

Per questi ultimi, il tuner tedesco Irmscher ha ideato un pacchetto speciale che trasforma il Combo Life sia esteticamente che internamente, con un focus particolare su coloro che cercano un piccolo camper.

L’azienda tedesca ha una divisione specializzata, puntando sul formato multifunzionale amato dai clienti che vogliono uscire dalle strade e vivere a stretto contatto con la natura. Grazie a questo pacchetto, Irmscher ha potuto trasformare l’Opel Combo Life in un modello più adatto ai viaggi su strada.

Il pacchetto include delle barre tubolari frontali verniciate in nero opaco che partono dalla parte centrale del paraurti, donando all’auto un aspetto più da fuoristrada. Il look viene completato da protezioni laterali speciali e da cerchi in lega Cross Star da 18”, montati su pneumatici off-road.

Il pacchetto include anche il nuovo modulo i Box

Van Systems ha ideato un modulo speciale chiamato i Box che si installa nella parte posteriore del veicolo. Questo modulo, che si monta e smonta in soli 10 minuti, offre tutto il necessario per godersi una giornata di campeggio: una cucina estraibile, un lavandino e vari vani portaoggetti.

Ma non solo. L’i Box dispone anche di una doccia e può essere equipaggiato con un comodo letto. Il nuovo sistema non è disponibile solo per l’Opel Combo Life, ma anche per i modelli equivalenti di Fiat, Peugeot e Citroën (tutti brand di Stellantis).

Irmscher non ha ancora fornito dettagli sui prezzi, quindi bisognerà contattarla direttamente per scoprirli.