Opel Combo, Zafira e Vivaro: escono di scena i motori endotermici

Opel sta continuando a lanciare costantemente la sua offensiva di elettrificazione nel 2022. 11 modelli dell’azienda saranno elettrificati entro la metà di quest’anno, inclusa l’intera gamma di veicoli commerciali leggeri.

In rotta verso una flotta senza emissioni, alcuni modelli saranno proposti esclusivamente in versione 100% elettrica già da quest’anno. I clienti possono ora ordinare Opel Combo Life, Vivaro Combi e Zafira Life esclusivamente con trazione elettrica.

Opel Combo, Zafira e Vivaro: ora sono disponibili solo con motore elettrico

Uwe Hochgeschurtz, CEO di Opel, ha dichiarato che non c’è alternativa all’elettrificazione. In futuro, l’azienda otterrà ancora più trazione con innovazioni rispettose dell’ambiente. Dal 2024, il brand di Stellantis proporrà una versione elettrificata di ogni modello senza eccezioni. In poche parole, anche i successori di Crossland e Insignia saranno elettrificati. Dal 2028, invece, il brand venderà esclusivamente BEV (Battery Electric Vehicle) in Europa.

Nei prossimi mesi, la nuova generazione dell’Opel Astra sarà il fulcro dell’offensiva di elettrificazione del marchio con sede a Rüsselsheim. Dopo aver celebrato la sua prima nel settembre 2021, la nuova Astra a cinque porte arriverà ai clienti in primavera e sarà disponibile anche come ibrida plug-in sin dall’inizio. Nel 2023, invece, sarà presentata l’Astra-e full electric che andrà a completare la gamma.

La line-up di veicoli a emissioni zero del Blitz spazia dalla Rocks-e fino al grande furgone Movano-e. Il Combo-e Life e la Zafira-e Life hanno già avuto molto successo sul mercato. Entrambi vengono forniti con un motore elettrico da 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima.

Con la sua batteria da 50 kWh, il Combo-e Life propone fino a 280 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Usando una stazione di ricarica rapida pubblica in corrente continua, la batteria di trazione impiega circa 30 minuti per raggiungere l’80% di carica.

L’Opel Zafira-e Life, invece, permette di scegliere fra due batterie: 50 e 75 kWh. Nel primo caso propone fino a 231 km di autonomia mentre nel secondo fino a 329 km. La monovolume a zero emissioni è disponibile in tre lunghezze con spazio per un massimo di nove persone.

Oltre agli ibridi plug-in ed elettrici a batteria, Opel dispone in gamma di un particolare veicolo elettrico a celle a combustibile chiamato Vivaro-e Hydrogen. Basato sul Vivaro-e 100% elettrico a batteria, riesce a garantire oltre 400 km di percorrenza nel ciclo di omologazione WLTP.

Il primo esemplare è già stato prodotto e presto inizierà a lavorare nella fabbrica del produttore tedesco di elettrodomestici premium Miele.