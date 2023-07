Fiat Cronos: Peugeot 208 la sorpassa e diventa l’auto più venduta in Argentina

Fiat Cronos da anni è la vettura più venduta in assoluto in Argentina. Nelle scorse ore però sono arrivate brutte notizie da quel paese per la berlina di Fiat. La vettura infatti dopo molti anni ha perso lo scettro di auto più venduta nel paese in favore di un altro modello che fa parte del gruppo Stellantis. Ci riferiamo alla Peugeot 208, che è stata la best seller del mese di giugno con 4.031 unità e una quota di mercato del 10,8 per cento, detronizzando la Fiat Cronos. In altre parole, un’auto su dieci venduta a giugno era una unità del modello del marchio francese.

Fiat Cronos a giugno non è più l’auto più venduta in Argentina. La berlina di Fiat è stata sorpassata dalla Peugeot 208

Tuttavia, se consideriamo l’intero anno Fiat Cronos continua a guidare la classifica delle vendite di auto in Argentina. Con questo aumento delle vendite della Peugeot 208, la casa automobilistica del Leone si è affermata a giugno come il secondo marchio più venduto. La prima è ancora la Toyota e il podio è completato dalla Renault. Da notare che il 64 per cento delle immatricolazioni in quel paese riguarda modelli di produzione nazionale, per effetto della moneta debole rispetto al dollaro e delle restrizioni alle importazioni. Secondo Sebastián Beato, presidente di ACARA, la prima metà dell’anno si è conclusa con una crescita anno su anno positiva a due cifre.

“Le cause sono molteplici, ma ovviamente continuiamo ad essere una delle mete più attraenti per chi cerca di preservare il valore del proprio denaro con la possibilità di accedere e godere velocemente della proprietà acquisita. Continuiamo a puntare su chi viene da noi o per chi ci contatta comprendendo l’opportunità che si presenta se si adattano all’offerta che abbiamo”, ha commentato.

Si spera ovviamente che Fiat Cronos possa riprendersi e confermarsi anche quest’anno come la vettura più venduta in Argentina per l’ennesimo anno. Ricordiamo che la vettura della casa toriense nasce nel 2018 come erede di tre berline precedenti: la Siena, la Grand Siena e la Linea. Essa fa parte di un progetto parallelo e differenziato da quello della Argo, una hatchback con cui condivide la meccanica ma non la carrozzeria. Questa auto è stata disegnata dal Centro Stile FCA Latam e progettata in Brasile. Cronos viene prodotta nello stabilimento di Córdoba in Argentina, con un investimento di 500 milioni di dollari annunciato da Sergio Marchionne nel 2016. La vettura viene venduta in Brasile e Argentina, dove è attualmente il modello più venduto del marchio Fiat.

Questo veicolo di Fiat presenta un design aggressivo e originale, caratterizzato da un frontale spiovente con il tipico scudetto Fiat e i fari nascosti sotto il cofano. Cronos ha una meccanica derivata dalla Argo, con un telaio a scatola in acciaio e delle sospensioni a quadrilateri deformabili all’anteriore e a bracci trasversali al posteriore. La berlina di segmento C dispone inoltre di diverse motorizzazioni disponibili, tutte a iniezione elettronica e catalizzate. Si va dal 1.3 Firefly da 99 CV al 1.8 E-Torq da 130 CV, passando per il 1.0 Firefly Turbo da 120 CV. Fiat Cronos ha subito un restyling nel 2021, che introduce dei nuovi paraurti, dei nuovi cerchi in lega, dei nuovi interni in pelle Mopar e dei nuovi motori Firefly Turbo da 120 CV.