Nuova Peugeot 2008 Coupé: ecco come sarebbe

In un video pubblicato su YouTube dal canale Mahboub1 viene mostrato come sarebbe una nuova Peugeot 2008 Coupé. I SUV coupé sono di gran moda in questo momento non a caso anche la futura Peugeogt 3008 con la sua prossima generazione assumerà le sembianze di un modello di questo tipo. Sulla base di ciò l’autore di questo render ipotizza come sarebbe una futura versione coupé della 2008. Si tratterebbe di una variante con una linea più dinamica e aggressiva, con un tetto spiovente e un posteriore rastremato.

Ecco come sarebbe una nuova Peugeot 2008 Coupé

La vettura di Peugeot gode di enorme popolarità in special modo in Europa e dunque immaginare una versione di questo tipo non sembra poi un’idea tanto assurda. Si tratterebbe di un modello che potrebbe aumentare e non di poco le vendite della casa automobilistica del Leone in quell’importante segmento di mercato tra i più in voga in questo momento nel settore automobilistico. La vettura sarebbe ovviamente basata sulla stessa piattaforma CMP del gruppo Stellantis, che consente di adottare diverse motorizzazioni, tra cui quelle elettriche.

La Peugeot 2008 Coupé sarebbe infatti disponibile sia con motori termici, sia con motori elettrici, per offrire una scelta ampia e diversificata ai clienti. Il suo abitacolo sarebbe sportivo e tecnologico, con un cruscotto digitale, un volante a due razze, dei sedili avvolgenti e un sistema multimediale con schermo touch da 10 pollici. Vedremo dunque se un simile modello finirà per ispirare i designer della casa automobilistica del Leone che già con la 408 e con la futura 3008 hanno dimostrato di apprezzare molto questa soluzione di design per le future auto del marchio francese di Stellantis.

Ricordiamo che Peugeot 2008 è un SUV di segmento B che è stato lanciato da Peugeot nel 2013 e che ha avuto un restyling nel 2016 e una seconda generazione nel 2019. La vettura di Peugeot si basa sulla stessa piattaforma della Peugeot 208, l’utilitaria del marchio francese, ma ha una carrozzeria più alta e spaziosa, con una lunghezza di 4,3 metri, una larghezza di 1,77 metri e un’altezza di 1,53 metri.

La Peugeot 2008 si caratterizza per il suo design scolpito e aggressivo, con dei fari anteriori a LED a forma di artiglio e delle luci diurne composte da tre strisce orizzontali. La Peugeot 2008 ha anche una calandra esagonale con il logo del leone al centro e dei passaruota pronunciati che le conferiscono un aspetto robusto e dinamico.