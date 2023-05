Introdotta sul mercato brasiliano nel 2018, la berlina Fiat Cronos ha compiuto cinque anni a febbraio. Un successo tra i clienti, la berlina ha appena raggiunto un importante traguardo in Brasile: nel Paese sono già state vendute 150 mila unità. Inoltre, il modello festeggia anche un aumento delle vendite, visto che ad aprile è cresciuto del 22 per cento rispetto al mese precedente. Per completare, c’è ancora un motivo in più per festeggiare: la produzione di 300 mila vetture nello stabilimento di Córdoba, in Argentina.

Fiat Cronos raggiunge il traguardo delle 150.000 unità vendute in Brasile in appena 5 anni dal suo lancio sul mercato

Fiat Cronos fa parte del processo di modernizzazione della Fiat. Oltre alla sua importanza strategica nel mercato, è arrivata con la missione di simboleggiare la nuova era nel segmento delle berline Fiat e ha svolto egregiamente il suo ruolo, ha ottenuto risultati incredibili in Argentina e, con la linea 2023, sta guadagnando sempre più e più spazio anche in Brasile”, commenta Herlander Zola, senior vice president di Fiat in Sud America.

Progettata per rivoluzionare il mercato delle berline, Fiat Cronos si distingue per un design audace, interni spaziosi e ha persino il bagagliaio più grande del segmento (525 litri). Prodotto nello stabilimento di Ferreyra (Córdoba), il modello di Fiat è il veicolo più venduto nella classifica generale. Sono passati quasi tre anni, più precisamente 34 mesi consecutivi ai vertici del mercato argentino. Vale la pena ricordare che la Cronos MY23 è la berlina automatica più economica del Brasile nell’uso urbano con trasmissione CVT abbinata al motore Firefly 1.3. Inoltre, è la berlina con motore 1.0 aspirato più economica del Paese per uso urbano con il già affermato motore Firefly.

Oltre ad essere presente in Argentina e Brasile, la Fiat Cronos viene esportata anche in altri otto paesi dell’America Latina. Da queste parti la berlina della principale casa italiana ha comunque conquistato nell’anno il 19,5% della quota di mercato della categoria, il che significa un aumento di 8,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Tutto questo successo si riflette anche nella sala dei trofei. Il modello è già stato riconosciuto in importanti certificazioni dalla stampa specializzata. È stata votata “Best Buy” nella sua categoria dalla rivista Quatro Rodas e ha vinto in “Motor Above 1.0 and Automatic Transmission” da G1 Carros tra le berline piccole e compatte più economiche.

Un altro momento clou è stato dato dal sito Motor1, che ha realizzato una guida all’acquisto per i veicoli a km zero e ha scelto Fiat Cronos come l’auto con il “Best Value for Money” nel suo segmento. Il modello ha vinto anche come “Carro Nacional 1.2 fino a 1.6l” nel premio Abiauto. Per completare, di recente, la vettura ha ricevuto il riconoscimento dall’Estadão Mobility Award 2023 nella categoria Best Compact Sedan.