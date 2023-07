Jeep domina anche a giugno il mercato italiano dei Low Emission Vehicle

Sulla base dell’elaborazione proposta da Dataforce, la gamma elettrificata di Jeep produce ottimi riscontri anche durante il mese di giugno 2023 in Italia. La gamma del costruttore americano di casa Stellantis sta puntando ormai da tempo su una corposa elettrificazione dei suoi modelli, una caratteristica che gli ha permesso di raggiungere una quota di mercato vicina ad un validissimo 14% in Italia fra i Low Emission Vehicle (LEV). Il costruttore può infatti contare sulla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid già disponibile sulle Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee; ora all’esordio anche sulla nuova Jeep Avenger, che è anche il primo modello completamente elettrico di piccole dimensioni proposto dal costruttore americano.

In questo modo Jeep può dire di aver concluso al primo posto il primo semestre dell’anno 2023, per ciò che riguarda il mercato italiano dei veicoli a basse emissioni grazie al notevole apporto delle Renegade e Compass (prodotte in Italia) e della nuova Avenger disegnata presso il Design Studio di Torino.

Fra le ibride plug-in (PHEV) la Jeep Compass 4xe risulta il modello più venduto in Italia a giugno, ma anche nei primi sei mesi dell’anno. Al top fra i B-SUV, relativamente ad ogni tipologia di alimentazione proposta, c’è invece la Jeep Renegade.

La Jeep Avenger è la prima elettrica del marchio, apprezzatissima sin dalla prima ora

Se grazie alla tecnologia ibrida plug-in si può viaggiare completamente a zero emissioni, in elettrico, per circa 50 chilometri sulle Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee va detto che la prima elettrica pura del marchio è la nuova Jeep Avenger.

Di recente la Avenger si è vista ai Power Full Days, ovvero l’evento “a impatto zero” proposto da Jeep e Radio 105 insieme a Mypersonaltrainer. A giugno 2023 la Jeep Avenger (285 le elettriche) è riuscita a immatricolare 2.174 unità, contro le 2.303 della Jeep Renegade (508 PHEV) e le 1.885 (1.031 PHEV) unità della Compass; un gradimento in crescendo che conduce il costruttore ad un complessivo di 6.206 unità immatricolate a giugno 2023, contro le 5.124 dello stesso mese dello scorso anno per un incremento del 21,12%. Sono invece ben 39.952 le vetture a marchio Jeep immatricolate nei primi sei mesi dell’anno contro le 28.582 unità vendute nello stesso periodo del 2022.