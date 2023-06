La nuova Jeep Avenger si è aggiudicata un altro premio

La nuova Jeep Avenger sembra non voler smettere di vincere premi. Il primo SUV completamente elettrico del costruttore americano di casa Stellantis ha vinto stavolta il premio Autovista Group Residual Value Award nel comparto degli “Small BEV” di Segmento A e B. L’elenco contro cui ha dovuto “lottare” la Jeep Avenger per aggiudicarsi il premio era composto da un complessivo di 26 veicoli, tutti classificati fra i primi cinque veicoli in uno dei 17 Paesi sottoposti all’analisi dell’ente promotore ovvero dagli esperti di Autovista Group.

Secondo quanto espresso dai giudici che hanno conferito il premio alla Jeep Avenger, il piccolo SUV elettrico di casa Jeep che si è aggiudicato già il Car Of The Year 2023, il Women’s World Car of the Year (WWCOTY) del 2023 nella categoria “Family SUV”, l’Electric Car of the Year e Best Electric City Car nell’ambito degli “Electric Awards” 2023 di TopGear.com, il Best Small Car nell’ambito degli “Autocar Awards” 2023, ha permesso di offrire le prestazioni migliori della sua categoria. Con i suoi poco più di 4 metri offre buone disponibilità di spazio al suo interno garantendo un valore di autonomia, nel Ciclo WLTP, nell’ordine dei 400 chilometri percorribili con una singola ricarica e fino a 550 chilometri percorribili in città: dati che la pongono al top della sua categoria.

Siamo onorati di ricevere questo importante riconoscimento da Autovista Group per la nuova Avenger, che sosterrà le vendite e gli obiettivi di crescita del marchio Jeep in tutta Europa”, ha ammesso Eric Laforge, Head of the Jeep Brand in Enlarged Europe. Mediante la disponibilità della ricarica rapida, la batteria della Jeep Avenger si ricarica dal 20% all’80% nel giro di 24 minuti mentre con tre minuti di ricarica si può avere a disposizione un valore di autonomia pari a circa 30 chilometri percorribili. La nuova Avenger è nata con l’intento di soddisfare le differenti esigenze dei consumatori europei puntando anche su uno sviluppo dello stile caratterizzato da un approccio tipicamente europeo, oltre che realizzato proprio in Europa.

La Jeep Avenger dovrebbe garantire un valore residuo futuro molto interessante

A sottolineare il fatto che gli Autovista Group Experts abbiano identificato i campioni europei relativi al valore residuo di quest’anno è stato Christian Schneider che è responsabile del progetto. In accordo con le previsioni sul valore residuo di auto di 36 mesi e 60.000 chilometri percorsi, gli analisti di Autovista hanno esaminato i dati del mercato delle auto usate da febbraio ad aprile di quest’anno.

In questa analisi sono stati esclusi modelli con potenze e prezzo elevati. Di conseguenza è stata individuata e valutata la variante di ogni modello con il valore residuo più elevato in percentuale rispetto al prezzo di listino; successivamente sono stati indicizzati dividendo il loro %RV per il %RV medio della categoria in ogni mercato in cui sono disponibili. I campioni di RV sono stati proclamati in base all’indice medio della categoria in tutti i Paesi selezionati con quest’ultimo che è stato successivamente ponderato in base ai volumi di vendita di auto nuove in ciascun mercato, rappresentando in questo modo i risultati notevoli dei mercati ad alto volume.

La Jeep Avenger si è comportata particolarmente bene ad esempio in Francia, dove è stata in grado di mettere in pratica una performance %RV indicizzata pari al 120%, mentre la media della categoria Small BEV si è attestata ad un valore pari al 100%. Invece in Ungheria, Austria e Belgio sono stati ottenuti risultati molto vicini, rispettivamente del 119%, 118% e 116%. Non è un caso che Jose Pontes, data director di EV-volumes.com, abbia ammesso che proprio la Jeep Avenger rappresenta una delle maggiori sorprese di quest’anno in virtù del fatto che il costruttore ha sfruttato “una formula ben collaudata: piccoli crossover costruiti su una piattaforma consolidata, in questo caso la piattaforma eCMP-2 di Stellantis. Con Avenger, Jeep è riuscita a creare un SUV 100% elettrico e 100% Jeep. Non è un’impresa da poco, considerando che la piattaforma eCMP ha dato vita a nove modelli di sei marchi diversi”, ha detto.

La nuova Avenger è anche il primo modello di piccole dimensioni del costruttore permettendo quindi di guardare a “chi cerca un BEV piccolo, robusto e resistente, ma non un grande fuoristrada”, ha spiegato Phil Curry che è special content editor di Autovista24. Pur mantenendo gli stilemi classici del marchio guarda ad una nuova generazione di fan di Jeep introducendo tecnologie e caratteristiche tipiche delle auto di oggi per un prodotto adatto alle famiglie e a chi cerca la praticità.