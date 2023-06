Nuova Abarth 500e protagonista al Pitti Uomo 2023

La nuova Abarth 500e, la prima vettura elettrica del marchio dello Scorpione, ha fatto il suo debutto ufficiale al Pitti Uomo 2023, la prestigiosa manifestazione dedicata alla moda maschile che si svolge a Firenze dal 13 al 16 giugno. La vettura, prima auto elettrica di Abarth, sarà protagonista di una mostra speciale di Esquire intitolata “Il sale della vita” che mostra il cambiamento nei gusti degli uomini perfettamente rappresentati da questa auto che rappresenta un modello che da il via ad una nuova era per Abarth che ha deciso di abbracciare la mobilità a zero emissioni.

Al Pitti Uomo 2023 nuova Abarth 500e protagonista di una mostra fotografica

La nuova Abarth 500e si distingue per il suo design sportivo e aggressivo, che esalta le sue prestazioni e la sua personalità. La vettura di Abarth è dotata di un motore elettrico da 136 CV, che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 150 km/h. La batteria da 42 kWh garantisce un’autonomia di 320 km nel ciclo combinato WLTP.

La nuova Abarth 500e offre anche una serie di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, come il sistema di infotainment Uconnect con schermo touch da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, il sistema di ricarica rapida che permette di ricaricare l’80% della batteria in 35 minuti e il sistema di assistenza alla guida ADAS, che include il cruise control adattivo, il freno di emergenza automatico, il riconoscimento dei segnali stradali e il mantenimento della corsia.

Emblema del Made in Italy, la Nuova Abarth 500e è l’attrice principale dell’evento fiorentino, grazie a un design tipicamente italiano e a particolari negli interni e negli esterni che la rendono unica e affascinante. All’interno, sportività e stile raggiungono il loro apice grazie ai rivestimenti in Alcantara, un materiale di qualità che offre un aspetto sportivo e una sensazione di raffinatezza al tatto. Modellati come uno scorpione, i sedili sportivi offrono una sensazione di lusso e il massimo comfort, mentre i nuovi ed esclusivi colori della carrozzeria, il vivace acid green e il raffinato poison blue, esaltano il contrasto tra sportività ed eleganza.

La nuova Abarth 500e è disponibile in due versioni: la versione base, con un prezzo di partenza di 34.900 euro, e la versione Turismo, con un prezzo di partenza di 37.900 euro. Entrambe le versioni saranno personalizzabili con diversi pacchetti estetici e accessori. La nuova Abarth 500e rappresenta un’importante novità per il marchio dello Scorpione, che entra nel mondo dell’elettrificazione senza rinunciare alla sua anima sportiva e al suo stile distintivo.