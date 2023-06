Ferrari si prepara per un weekend di gare tra Italia, Olanda e Inghilterra

Dopo una settimana di attività frenetica, Ferrari si prepara per un weekend di competizioni di alto livello che si svolgeranno tra l’Italia, l’Olanda e l’Inghilterra.

In Olanda, le attese sono alte per le prestazioni delle Ferrari 296 GT3 nel secondo appuntamento stagionale del DTM a Zandvoort. Il circuito, noto per la sua ultima curva – la numero 14 inclinata di 18°, vedrà impegnate le due 296 GT3 del team Emil Frey Racing. L’olandese Thierry Vermeulen, il più giovane del gruppo, è pronto a fare bella figura davanti al pubblico di casa, con l’obiettivo di finire tra i primi otto.

Il programma per il weekend include prove libere venerdì, seguite da due gare sabato e domenica, entrambe alle 13:30 (ora locale).

Ferrari: il brand di Maranello correrà anche a Monza e a Silverstone

In Italia, il Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT) si prepara per il secondo round a Monza, con un record eguagliante di 44 vetture attese al via. Con l’assenza del leader della classifica Andrea Kimi Antonelli, le squadre del cavallino rampante cercano di sfruttare l’opportunità per guadagnare punti.

Nella classe GT3, White e D’Auria – secondi con 24 punti con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse – sono pronti a dare battaglia. Allo stesso tempo, Jules Castro e Luka Nurmi del team AF Corse, che attualmente guidano la classe GT3 Pro Am, sperano di consolidare la loro posizione.

Il fine settimana vedrà due sessioni di prove libere venerdì, seguite da gare separate per le classi GT3 e GT Cup sabato e domenica.

In Inghilterra, il terzo round del British Endurance Championship si svolgerà a Silverstone. Due Ferrari parteciperanno a questa gara, tra cui la Ferrari 488 Challenge Evo n°55, guidata da John Seale e Jamie Stanley del RNR Performance Cars, attualmente leader della classifica nella classe B.

Le attività del fine settimana includeranno prove libere e qualifiche sabato mattina, seguite da una gara prevista dalle 14:30 alle 16:30 (ora locale).

In conclusione, il weekend promette di essere pieno di azione per Ferrari e i suoi team, mentre cercano di consolidare le loro posizioni nei rispettivi campionati.