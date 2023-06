Fiat dice addio al colore grigio per sempre

FIAT non produce più auto grigie da oggi. La decisione è stata presa per esaltare il ruolo dei colori nella vita, esprimendo lo stile di vita italiano e ribadendo il valore della Nuova Dolce Vita del Marchio. La principale casa automobilistica italiana da oggi si ispira ai colori vivaci che caratterizzano l’Italia come il suo mare, il suo sole, la sua terra e il suo cielo; scenari che le forniscono molte idee per le sue auto. La scelta di puntare sui colori è una mossa per differenziare le auto nel mercato delle quattro ruote, visto che il 2023 è l’anno di una svolta importante per il Marchio.

Da oggi Fiat ha deciso di non produrre più auto grigie

“Siamo andati controcorrente: abbiamo scelto di interrompere la produzione delle auto FIAT grigie. Questo è emozionante e innovativo e vuole consolidare il ruolo di FIAT come marchio di allegria, colori e speranza. L’Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto FIAT – ha affermato Olivier Francois, CEO FIAT e Global Chief Marketing Officer di Stellantis – Con questa decisione vogliamo trasmettere alle persone i valori della Nuova Dolce Vita e il DNA italiano che caratterizza la Marca. FIAT vuole incoraggiare le persone a vivere con entusiasmo e positività e questo sarà anche uno degli obiettivi della nuova 600e, l’elettrica per famiglie e amici, che sarà presentata il 4 luglio”.

Nel nuovo video dedicato, che permette ai clienti di conoscere il nuovissimo mondo colorato FIAT, il CEO del marchio Olivier Francois a bordo della nuova Fiat 600e fa un’immersione nel colore, seguendo lo slogan “ITALIA. LA TERRA DEI COLORI. FIAT. IL MARCHIO DEI COLORI”. L’attuale gamma della casa torinese – Nuove 500, 500 Hybrid, 500X, Panda e Tipo – è disponibile in diverse sfumature di colore tra cui: Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Rugiada green, Foresta green, Rose gold e Cinema black – tutti con un nome suggestivo che richiama i bei paesaggi italiani e l’atmosfera della dolce vita.