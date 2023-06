Nuova Fiat 600: ufficiale la data di debutto

Nuova Fiat 600 sarà presentata ufficialmente il prossimo 4 luglio. E’ finalmente arrivata la conferma ufficiale da parte della principale casa automobilistica italiana con l’ultimo comunicato stampa in cui è stato detto che la casa italiana rinuncerà per sempre al colore grigio per le sue auto. La nuova vettura di Fiat dunque dopo vari avvistamenti farà il suo debutto ufficiale il 4 luglio, una data che già era trapelata nelle scorse settimane in quanto si festeggia il lancio sul mercato della 500.

La casa torinese ha finalmente svelato ufficialmente quando avverrà il debutto della nuova Fiat 600

La nuova Fiat 600 dunque in quella data non avrà più segreti. Oltre al design che è stato già rivelato nelle varie foto spia apparse sul web conosceremo ogni dettaglio relativo agli interni, alle specifiche tecniche e alla gamma dei motori. Inoltre è probabile che conosceremo anche il prezzo della vettura quanto meno nella sua versione di lancio.

Ricordiamo che sempre il 4 luglio ci sono grosse probabilità che possa essere svelata anche la nuova Fiat Topolino di cui nelle scorse settimane la principale casa automobilistica italiana ha mostrato la prima foto ufficiale a cui sono seguite varie foto spia e video tratti dai backstage dei vari spot pubblicitari girati dal nuovo quadriciclo elettrico in vista del suo lancio sul mercato.

Nuova Fiat 600 torna dunque nelle vesti di SUV compatto dal design simile a quello delle nuove 500 e Fiat 500X. L’auto sarà prodotta su piattaforma CMP a Tychy in Polonia da Stellantis insieme a Jeep Avenger e Alfa Romeo B-SUV. Il modello ha detto addio al colore grigio come anticipato dalla casa italiana nelle scorse ore. In fase di debutto il 4 luglio sarà svelata direttamente la versione elettrica che avrà lo stesso motore della Jeep Avenger a cui sarà affiancata anche una versione ibrida.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello in sede di presentazione. Ricordiamo che questo è solo il primo tassello di tante novità che la casa italiana ha intenzione di presentare nei prossimi anni. Oltre alla nuova Fiat Topolino che probabilmente vedremo sempre il 4 luglio, l’anno prossimo toccherà alla nuova Fiat Panda che sarà prodotta forse a Kragujevac in Serbia e poi a seguire alla nuova Fiat Multipla che tornerà nel 2025 nelle vesti di crossover di segmento C su piattaforma STLA medium e sarà fabbricata da Stellantis a Kenitra in Marocco.