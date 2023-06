Nuova Fiat 600: ecco quando arriva e quanto potrebbe costare

Nuova Fiat 600 è stata mostrata nelle prime foto e video nelle scorse settimane suscitando grande scalpore tra appassionati e addetti ai lavori. Del resto si tratta di un veicolo che riporta sul mercato un nome storico per la principale casa automobilistica italiana. Un’immagine ufficiale del modello in verità ancora non è stata fornita da Fiat a differenza di quanto avvenuto con la nuova Fiat Topolino. Al suo debutto ufficiale però non dovrebbe ormai mancare molto. Si parla infatti del 4 luglio come data più probabile per la presentazione di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo importante nella gamma della casa automobilistica torinese di Stellantis che nei prossimi anni potrebbe far recuperare preziose quote di mercato al brand italiano nel segmento B del mercato andando a collocarsi in una categoria molto in voga in questo momento e cioè quella dei SUV super compatti.

Ecco quando dovrebbe arrivare e quanto potrebbe costare la nuova Fiat 600

Nuova Fiat 600 dovrebbe essere lanciata sul mercato subito dopo con la versione di lancio di cui probabilmente sarà anche rivelato il prezzo. La produzione dell’auto dovrebbe partire in autunno con le prime consegne che potrebbero avvenire tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024. Al momento non si sa nulla sui prezzi anche se qualche previsione la si può fare facendo un paragone con la Jeep Avenger. Sappiamo già che la vettura di Fiat avrà prezzi leggermente più bassi rispetto a quelli dell’auto di Jeep.

Di conseguenza considerato che la versione base di Avenger parte da poco più di 24 mila euro la nuova Fiat 600 dovrebbe avere un prezzo più basso. Tuttavia c’è un ma. Infatti la vettura di Jeep ha il motore a benzina come entry level mentre la nuova Fiat 600 avrà una versione 1.2 Hybrid e dunque non è detto che alla fine il prezzo sia poi così più basso rispetto alla vettura americana. Ipotizziamo un prezzo di partenza intorno ai 22 mila euro.

Per quanto riguarda invece la versione completamente elettrica, la nuova Fiat 600 dovrebbe avere un prezzo inferiore ai 37.900 euro della Jeep Avenger ma notevolmente superiore ai 29 mila e rotti della 500 elettrica. Ipotizziamo un prezzo intorno ai 34 – 35 mila euro. Ovviamente al momento si tratta di semplici supposizioni e dovremo aspettare notizie ufficiali prima di poter sapere quali saranno i prezzi di questa auto. Una cosa sembra certa e cioè che l’auto offrirà dei prezzi molto competitivi per il suo segmento di mercato divenendo dunque una delle scelte più comuni tra i clienti che cercano auto di quel tipo. Del resto è questo l’obiettivo del brand di Stellantis con il lancio di questo SUV compatto che avrà una lunghezza non superiore ai 4,1 m.

La nuova Fiat 600 così come la nuova Fiat Topolino faranno parte dunque della nuova gamma di Fiat che oltre alla nuova 500 nei prossimi anni dirà addio a 500X e Tipo e comprenderà altri due modelli: la nuova Fiat Panda e la nuova Fiat Multipla. Questi due veicoli dovrebbero dare origine ad una nuova famiglia di veicoli molto diversa nello stile dalle forme tondeggianti di Fiat 500, 500X e 600. Si parla di design più squadrato e moderno e di un rapporto qualità prezzo ancora più interessante. Vedremo dunque che novità arriveranno da Fiat in proposito nel corso dei prossimi mesi.