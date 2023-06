Alfa Romeo B-SUV: ancora niente foto spia, come mai?

Nei giorni scorsi alcuni siti in Italia e all’estero hanno pubblicato le immagini di un prototipo camuffato di un SUV dicendo che si poteva trattare di Alfa Romeo B-SUV. In realtà si tratta di foto che già erano state pubblicate nei mesi scorsi e che sono risultate essere di un modello di Nissan. Dunque al momento non ci sono ancora foto spia del futuro modello della casa automobilistica del Biscione e la cosa inizia ad un essere un po’ strana se si considera che il suo debutto ufficiale è previsto nel corso della prima metà del 2024. Questa sarà la nuova entry level della casa automobilistica del Biscione e la prima vettura di Alfa Romeo ad avere in gamma una versione completamente elettrica che dovrebbe avere molto in comune con quella di Jeep Avenger e anche della nuova Fiat 600.

Niente da fare: ancora nessuna foto spia di Alfa Romeo B-SUV, come mai?

Alfa Romeo B-SUV non ha ancora un nome ma per quello non dovrebbe mancare molto. Si dice che già a settembre potrebbe essere svelato il nome ufficiale di questo veicolo estremamente importante per quanto riguarda il futuro dello storico marchio milanese che punta ad aumentare e non di poco le sue immatricolazioni proprio grazie a questa vettura che sarà prodotta a partire dal prossimo anno presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Il nome dovrebbe essere scelto tra quelli che fanno parte della lunga tradizione di Alfa Romeo. Probabile che una prima immagine del veicolo possa essere mostrata già entro fine anno.

Quanto allo stile dovrebbe essere molto sportivo e con uno stile da SUV coupé. A questo punto già a partire dalle prossime settimane ci aspettiamo le prime foto spia del prototipo che a quanto pare per il momento il Biscione è stato particolarmente bravo a nascondere. Vedremo dunque che novità arriveranno.