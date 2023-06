Alfa Romeo svela la sua nuova bomba: una berlina elettrica da sogno

Alfa Romeo ha in serbo una grande novità per il 2027: si tratta di una vettura di segmento E elettrica che sarà la nuova ammiraglia del marchio milanese. Lo ha anticiato il CEO Jean-Philippe Imparato in un’intervista, svelando alcuni dettagli su questo progetto ambizioso.

Una berlina elettrica da sogno potrebbe caratterizzare la gamma di Alfa Romeo dal 2027

La vettura non sarà un SUV ma molto probabilmente una berlina di segmento E sarà lunga poco meno di 5 metri e avrà un design sportivo e raffinato, in linea con lo stile Alfa Romeo. Sarà basata sulla nuova piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, destinata alle vetture medio-grandi elettriche, e avrà prestazioni elevate e un’ottima autonomia. Imparato ha spiegato che si tratta di una scelta strategica per rendere Alfa Romeo un marchio premium globale e per entrare in mercati in crescita come la Cina, dove le berline di lusso sono molto richieste.

La berlina di segmento E sarà la quarta novità elettrica di Alfa Romeo dopo il B-SUV previsto per il 2024, la nuova Giulia che arriverà nel 2025 e la futura generazione di Stelvio che vedremo nel 2026. Il marchio del Biscione punta infatti a diventare al 100% elettrico entro il 2027, abbandonando i motori endotermici che secondo Imparato sono destinati a scomparire a causa delle sempre più stringenti normative sulle emissioni. Per favorire la diffusione dell’elettrico, il CEO chiede alle istituzioni di investire sulle infrastrutture di ricarica, indispensabili per garantire la comodità d’uso dei clienti.

Alfa Romeo, dunque, si prepara a vivere una nuova era con l’elettrificazione della sua gamma e con l’arrivo di una berlina di segmento E che potrebbe rappresentare il fiore all’occhiello del marchio e competere con le rivali più blasonate. Questa auto infatti rappresenterà una sorta del meglio di ciò che ha da offrire lo storico marchio milanese in termini di design, prestazioni, tecnologia, lusso etc.

Nuova Alfa Romeo GTV

Questa comunque non sarà l’unica novità prevista dal Biscione per quanto riguarda il segmento E. Infatti Alfa Romeo in recenti interviste rilasciate da alcuni suoi dirigenti ha lasciato anche intendere che più avanti, forse già nel 2028 lancerà un nuovo modello di segmento E che sarà il suo SUV più grande e lussuoso. Si tratterà di una vettura completamente elettrica che avrà come obiettivo quello di conquistare i mercati più esigenti e redditizi, come la Cina, dove le berline di lusso sono molto richieste.

Il SUV di segmento E di Alfa Romeo sarà lungo poco meno di 5 metri e avrà un design sportivo e raffinato, in linea con lo stile del marchio milanese. Sarà basato sulla nuova piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, destinata alle vetture medio-grandi elettriche, e avrà prestazioni elevate e un’ottima autonomia. Il CEO Jean-Philippe Imparato ha spiegato che si tratta di una scelta strategica per rendere Alfa Romeo un marchio premium globale e per competere con le rivali più blasonate, come BMW X5 e X6. Vedremo dunque nei prossimi mesi se ci saranno aggiornamenti dalla casa automobilistica del Biscione a proposito delle novità che vedremo nel segmento E del mercato nei prossimi anni.