Alfa Romeo Stelvio 2026: sarà il modello della svolta?

Alfa Romeo sta preparando una vera e propria rivoluzione per il suo SUV di segmento D, Alfa Romeo Stelvio, che nel 2026 dovrebbe diventare completamente elettrica. Si tratta di una svolta epocale per il marchio del Biscione, che punta a rinnovare la sua gamma con modelli a zero emissioni e ad alta tecnologia. Ricordiamo che questo modello è stato il primo SUV di segmento D prodotto dalla casa automobilistica italiana Alfa Romeo. Il suo nome si ispira all’omonimo passo alpino, uno dei più alti e tortuosi d’Europa.

Alfa Romeo Stelvio 2026: la seconda generazione del SUV potrebbe rappresentare un modello fondamentale per il Biscione

La Stelvio nasce come erede della concept car Kamal, presentata nel 2003 al salone di Ginevra, ma mai entrata in produzione. Il progetto viene ripreso nel 2014, quando il gruppo FCA annuncia un piano di rilancio del marchio Alfa Romeo basato su una nuova piattaforma modulare denominata Giorgio, condivisa con la berlina Giulia. La Stelvio viene presentata ufficialmente al salone di Los Angeles il 16 novembre 2016, nella versione Quadrifoglio con motore V6 biturbo da 510 CV. La produzione in serie inizia nel febbraio 2017 nello stabilimento di Cassino e le prime consegne avvengono a maggio dello stesso anno.

Alfa Romeo Stelvio si caratterizza per il design sportivo e dinamico, con la tipica calandra a scudetto e i fari a led affilati. La carrozzeria è lunga 4,68 metri e ha un coefficiente aerodinamico di 0,30. L’abitacolo offre spazio per cinque persone e un bagagliaio da 525 litri. La plancia è orientata verso il guidatore e ospita un display digitale da 12,3 pollici per la strumentazione e uno schermo touch da 8,8 pollici per il sistema multimediale Alfa Connect.

Ovviamente l’attesa di sapere come sarà la seconda generazione del SUV del Biscione è sempre più elevata. Questo modello arriverà nel corso del 2026. La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà solo elettrica sarà basata sulla nuova piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, destinata alle vetture di grandi dimensioni e con elevate prestazioni. Questa piattaforma consentirà alla Stelvio di avere una batteria da 104 kWh e un’autonomia di oltre 800 km con una sola ricarica. Inoltre, la Stelvio potrà contare su motori elettrici molto potenti, che potrebbero arrivare fino a 1.000 CV nella versione Quadrifoglio.

Dal punto di vista del design, la nuova Alfa Romeo Stelvio elettrica dovrebbe mantenere le linee sportive e dinamiche che la contraddistinguono, ma con alcuni ritocchi che la renderanno più moderna e accattivante. Si parla di una nuova griglia frontale con finitura nera lucida, nuovi fari full led matrix adattivi con funzionalità dinamiche, nuovi paraurti e nuovi cerchi in lega.

Anche l’abitacolo della nuova Stelvio elettrica dovrebbe essere rivisto, con una plancia e una strumentazione più tecnologiche e raffinate. Si parla di un nuovo cluster da 12,3 pollici a colori, di un nuovo sistema di infotainment Alfa Connect Navi da 8,8 pollici multitouch con Android Auto e Apple CarPlay wireless e di nuovi materiali e finiture per i sedili e gli inserti. La nuova Alfa Romeo Stelvio elettrica sarà quindi un SUV ancora più completo e competitivo, in grado di affrontare le rivali tedesche come Audi Q5, BMW X3 e Mercedes GLC.

Qui vi mostriamo un render pubblicato nelle scorse ore dal designer e creatore digitale Kelsonik che ha provato ad immaginare come sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio 2026. Vedremo dunque che novità arriveranno prossimamente a proposito della seconda generazione del SUV di segmento D che anche nei prossimi 10 anni continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica milanese che punta a diventare un marchio premium globale grazie agli investimenti del gruppo Stellantis.